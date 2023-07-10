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Идеологическая катастрофа путинцев

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  • Андрей Окунь
  • 10.07.2023, 9:36
  • 7,174
Идеологическая катастрофа путинцев

Возвращение в Украину «азовцев» стало настоящей сенсацией.

Для провоенной публики в России проблема освобожденных из-под домашнего ареста в Турции командиров «Азова» гораздо глубже, чем просто очередной «договорнячок» путинской власти. Возвращение в Украину «азовцев» стало настоящей сенсацией, потому что они герои для своей страны. А в России своих героев не знают. Их просто не показывают, о них не говорят и делают все, чтобы они случайно не появились.

Война, которую наша пропаганда преподносит в качестве второй отечественной, за 500 дней так и не создала своих героев, личности которых были бы широко известны простым людям. И это с идеологической точки зрения настоящая катастрофа.

Почему так происходит? Дело в изначальных целях войны. Украина сражается за свободу, а поэтому награждает и восхваляет тех, кто свободу защищает. Россия по факту бьется за политическое будущее узкого круга старых политиков, а поэтому поддерживает только тех, кто власть этих государственных старцев усиленно поддерживает. «Вагнер» воевал эффективнее всех российских подразделений, но в фаворе и при кормушке все равно остался Шойгу. Потому что в этой двойке только Шойгу поддерживал настоящие цели войны - укреплял положение президента.

Путинская Россия слишком боится делиться народной любовью. От этого в стране и нет ни одного командира, с кем действующая власть могла бы провести триумфальное шествие, как сейчас во Львове это делает Зеленский с командирами «Азова». И тут мы снова возвращаемся к вопросу: «А зачем тогда эта война простым людям в России?» Ответ простой. Незачем.

Андрей Окунь, Telegram

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