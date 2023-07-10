Украинка Свитолина о победе над Азаренко: Это самый счастливый момент в моей жизни 2 10.07.2023, 9:44

3,550

Элина Свитолина

Фото: Getty Images

Победа над белорусской теннисисткой была одержана в трех сетах.

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о выходе в 1/4 финала Уимблдона, пишет «Большой теннис Украина».

9 июля Свитолина в трех партиях одолела белоруску Викторию Азаренко.

«Думаю, это самый счастливый момент в моей жизни. Было невероятно тяжело. Я не могу жаловаться, я сражалась до последнего», — отметила Свитолина после игры.

За выход в полуфинал Свитолина поборется с первой ракеткой мира, представительницей Польши Игой Швентек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».