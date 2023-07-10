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Украинка Свитолина о победе над Азаренко: Это самый счастливый момент в моей жизни

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  • 10.07.2023, 9:44
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Украинка Свитолина о победе над Азаренко: Это самый счастливый момент в моей жизни
Элина Свитолина
Фото: Getty Images

Победа над белорусской теннисисткой была одержана в трех сетах.

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о выходе в 1/4 финала Уимблдона, пишет «Большой теннис Украина».

9 июля Свитолина в трех партиях одолела белоруску Викторию Азаренко.

«Думаю, это самый счастливый момент в моей жизни. Было невероятно тяжело. Я не могу жаловаться, я сражалась до последнего», — отметила Свитолина после игры.

За выход в полуфинал Свитолина поборется с первой ракеткой мира, представительницей Польши Игой Швентек.

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