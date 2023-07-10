закрыть
10 июля 2023, понедельник, 10:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сложная игра

6
  • Сергей Таран
  • 10.07.2023, 9:53
  • 5,780
Сложная игра

Эрдоган вызывает Путина «на ковер».

Эрдоган очень вовремя заявил, что Украина заслуживает того, чтобы стать членом НАТО и вернул «азовцев» Украине.

Это тот самый Эрдоган, который был против вступления в Альянс Швеции и Финляндии… И это тот самый Эрдоган, до сих пор сохраняющий торговлю с Москвой, несмотря на западные санкции.

Это потому, что в отличие от Швеции и Финляндии Анкара кровно заинтересована в усилении Украины… Ведь в Крыму, в Украине, близки Турции крымские татары, и вовсе нет курдских сепаратистов, которые искали себе убежища в Швеции и Финляндии.

Но самое главное, что Турция была и является давним конкурентом России. И она, как и Украина заинтересована в тотальном ослаблении России, что намного легче сделать с помощью НАТО.

Ну, а в качестве компенсации Путину Эрдоган объявил, что не прочь с ним пообщаться, когда тот прилетит в Турцию. То есть Украину – в НАТО, азовцев – домой, а Путина – на ковер в Эрдоган. Такой вот «равноценный обмен" предлагает Эрдоган российскому "любителю многоходовочек».

Сергей Таран, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец