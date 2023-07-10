Сложная игра 6 Сергей Таран

10.07.2023, 9:53

5,780

Эрдоган вызывает Путина «на ковер».

Эрдоган очень вовремя заявил, что Украина заслуживает того, чтобы стать членом НАТО и вернул «азовцев» Украине.

Это тот самый Эрдоган, который был против вступления в Альянс Швеции и Финляндии… И это тот самый Эрдоган, до сих пор сохраняющий торговлю с Москвой, несмотря на западные санкции.

Это потому, что в отличие от Швеции и Финляндии Анкара кровно заинтересована в усилении Украины… Ведь в Крыму, в Украине, близки Турции крымские татары, и вовсе нет курдских сепаратистов, которые искали себе убежища в Швеции и Финляндии.

Но самое главное, что Турция была и является давним конкурентом России. И она, как и Украина заинтересована в тотальном ослаблении России, что намного легче сделать с помощью НАТО.

Ну, а в качестве компенсации Путину Эрдоган объявил, что не прочь с ним пообщаться, когда тот прилетит в Турцию. То есть Украину – в НАТО, азовцев – домой, а Путина – на ковер в Эрдоган. Такой вот «равноценный обмен" предлагает Эрдоган российскому "любителю многоходовочек».

Сергей Таран, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».