Сложная игра

Сложная игра6
- Сергей Таран
- 10.07.2023, 9:53
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Эрдоган вызывает Путина «на ковер».
Эрдоган очень вовремя заявил, что Украина заслуживает того, чтобы стать членом НАТО и вернул «азовцев» Украине.
Это тот самый Эрдоган, который был против вступления в Альянс Швеции и Финляндии… И это тот самый Эрдоган, до сих пор сохраняющий торговлю с Москвой, несмотря на западные санкции.
Это потому, что в отличие от Швеции и Финляндии Анкара кровно заинтересована в усилении Украины… Ведь в Крыму, в Украине, близки Турции крымские татары, и вовсе нет курдских сепаратистов, которые искали себе убежища в Швеции и Финляндии.
Но самое главное, что Турция была и является давним конкурентом России. И она, как и Украина заинтересована в тотальном ослаблении России, что намного легче сделать с помощью НАТО.
Ну, а в качестве компенсации Путину Эрдоган объявил, что не прочь с ним пообщаться, когда тот прилетит в Турцию. То есть Украину – в НАТО, азовцев – домой, а Путина – на ковер в Эрдоган. Такой вот «равноценный обмен" предлагает Эрдоган российскому "любителю многоходовочек».
Сергей Таран, Telegram