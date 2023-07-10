ВСУ уничтожили несколько диверсионных групп врага 1 10.07.2023, 10:06

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У оккупантов продолжается истерия, спровоцированная ситуацией вокруг Антоновского моста.

За прошедшие сутки уничтожены диверсионные группы врага, которые пытались маневрировать на лодках. Как пишет УНИАН, об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона.

При этом рассказала, что ситуация вдоль всей линии фронта напряженная и сложная.

«На Запорожском направлении она развивается достаточно динамично. На Днепровском направлении вдоль реки ситуация напряженная, но более-менее стабильная - враг в обороне, пытается удержать те рубежи, которые у него обустроены, укреплены. Действительно не знает, откуда ему ждать максимальной угрозы, поэтому пытается рассредоточить усилия Сил обороны, продолжая обстрелы на Очаковском направлении, оттягивая туда силы и резервы Сил обороны, атакуя управляемыми авиационными бомбами на Бериславском направлении и пытаются разрушать все вдоль линии побережья, в том числе частные сооружения, предприятия, инфраструктуру», - рассказала Гуменюк.

Она отмечает, что российские оккупанты очень мощно обстреливают Херсонское и Антоновское направление, поскольку «истерия, которая была спровоцирована вокруг Антоновского моста у врага еще продолжается».

Гуменюк сообщила, что Силы обороны проводят контрбатарейную борьбу и защищают «дистанционно ту территорию, которая позволит облегчить ситуацию с обстрелами правого берега, потому что люди действительно страдают и мирное население получает ранения из-за мощных обстрелов врага», - подчеркнула она.

Она также рассказала, что количество обстрелов уменьшилось за минувшие сутки до 60, потому что раньше было раньше было 90, но «концентрация их по определенным направлениям достаточно высокая». «В частности, они сосредоточились на трех основных направлениях - Берислав, Херсон и Очаковское направление», - сообщила Гуменюк.

Ситуация белая Антоновского моста

3 июля пресс-секретарь ОК «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что вражеские позиции у Антоновского моста зачищаются, но оккупанты с удивительным упрямством пытаются возвращаться на них.

Антоновский мост соединяет Херсон с левобережьем, в частности с Алешками и Голой Пристанью, которые на сегодня еще находятся под российской оккупацией.

Гуменюк подчеркнула, что украинские воины продолжают работу по зачистке этой территории контрбатарейным способом. По ее словам, враг сопротивляется достаточно мощный и даже количество обстрелов пытается срастить.

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