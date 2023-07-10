В Польше задержан 15-й фигурант дела о российской шпионской сети 1 10.07.2023, 10:20

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Среди первых задержанных по данному делу были граждане Беларуси и Украины.

Спецслужбы Польши задержали 15-го подозреваемого по делу о российской шпионской сети, сообщил в Twitter министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьски.

«Агентство внутренней безопасности задержало еще одного члена шпионской сети, работавшего на российскую разведку. Подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами. Он систематически вознаграждался русскими. Это 15-й задержанный в рамках данного расследования», — написал Каминьски.

Гражданином какой страны является задержанный, министр не рассказал.

Напомним, власти Польши 15 марта сообщили о раскрытии сети российских шпионов, которые установили десятки камер на железных дорогах в Польше, в основном на маршрутах, по которым перевозится военная техника и помощь в Украину. Таким образом шпионы отслеживали движение составов и готовили диверсии. Польские спецслужбы разрабатывали преступную группу несколько месяцев.

По состоянию на 16 марта было известно, что таких камер слежения найдено не менее 50, продолжается поиск других камер и GPS-передатчиков, в том числе на автомобильных дорогах, паркингах, складах в приграничном с Украиной регионе.

Ранее белорусские пропагандисты назвали фамилии трех задержанных граждан Беларуси: это 29-летний Владислав Посмитюха, 18-летняя Мария Медведева и 52-летний Николай Москаленко.

Польские СМИ со ссылкой на собственные источники также писали о том, что среди девяти задержанных по подозрению в шпионаже россиян нет — только белорусы и украинцы. Власти страны также не исключили новых арестов по делу из-за множества обнаруженных улик.

Недавно сообщалось, что был задержан по тем же подозрениям и российский хоккеист. Его имя не называлось, но издание «Агентство» выяснило, что это, судя по всему, Максим Сергеев, который играл в команде «Заглембе Сосновец». Его отец работает в конструкторском бюро «Туполев».

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