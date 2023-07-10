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Опальный олигарх Юрий Чиж подал иск против своего сына

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  • 10.07.2023, 10:40
Опальный олигарх Юрий Чиж подал иск против своего сына
Юрий Чиж

А фирма сына — против отца.

Бизнесмен Юрий Чиж подал судебный иск к своему сыну Владимиру. Заседание запланировано в 18 июля в Экономическом суде Минска. Информация об этом размещена на сайте Верховного суда. При этом компания сына Чижа также подала в суд на опального бизнесмена, некогда приближенного к Лукашенко, пишет zerkalo.io.

Предмет спора по иску Юрия Чижа к своему сыну, который будет рассматриваться 18 июля в Экономическом суде Минска, — о признании права собственности, иные дела о признании права собственности. Другие подробности не сообщаются.

Тем временем в Верховном суде на 11 июля назначено судебное заседание по иску компании «Белситиойл» к Юрию Чижу. Предмет спора — о недействительности сделок, о признании сделки недействительной.

Как следует из данных Единого госрегистра юрлиц, эта фирма на 100% принадлежит младшему сыну Юрия Чижа Владимиру, пишет realt.by. К слову, в 2018 году «Белситиойл» выступал поручителем по выпущенным «Трайпл» жилищным облигациям.

Еще один суд с участием Юрия Чижа

На 24 августа назначено заседание в Экономическом суде Минской области по иску Юрия Чижа к компании «Данпрод». Предмет спора — учредительство, о признании недействительным решения (либо его части) общего собрания участников общества.

«Данпрод» занимается производством беконной свинины в Воложинском районе. Эту компанию связывают с Юрием Чижом. Считалось, что известный бизнесмен, один из владельцев «Трайпла», имеет отношение к проекту строительства свинокомплекса. В конце 2014 года Юрий Чиж в разговоре с корреспондентом TUT.BY подтвердил, что имеет отношение к возведению свинокомплекса «Данпрод».

Ранее сообщалось, что среди владельцев «Данпрод» может быть Сергей Чиж, сын опального бизнесмена.

В Экономическом суде Минской области в июне 2022 года рассматривали иск «Данпрод» к компании «Трайпл». Суть иска — расторжение договора.

Предприятие «Данпрод» было зарегистрировано в 2011 году, первая его очередь начала работать в 2014 году. В начале 2022 года, судя по данным из единого госрегистра юрлиц, в учредительные документы этой компании внесли изменения. Какие — не уточняется. При этом в 2021 году, судя по госрегистру, компания дважды назначала или заменяла руководителя.

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