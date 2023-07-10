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Политолог: Начался кастинг преемников Путина

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  • 10.07.2023, 10:55
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Политолог: Начался кастинг преемников Путина

Следующий год станет для главы Кремля последним у власти.

На сайте «Главред» состоялся чат с политологом, директором аналитического центра «Третий сектор» Андреем Золотаревым. Во время чата он рассказал, почему 2024-й станет последним годом Путина у власти.

«Моя уверенность основывается на том, что пригожинский мятеж раскрыл институциональную несостоятельность и слабость. И это коллективный Путин персонально Владимиру Путину может предъявить. За этим стоят сотни миллиардов долларов личного состояния. Поэтому, возможно, последует кастинг преемников. Да и пребывание у власти не все решает - можно же быть, как английская королева, то есть царствовать, но не править», - пояснил политолог.

Золотарев добавил, что процесс поиска преемника Путина после пригожинского мятежа радикально активизировался. Поэтому велики шансы на то, что 2024 год может стать последним годом пребывания Путина у власти, даже если он еще на определенное время задержится в Кремле.

«Нужно внимательно следить за фигурами тех, кто тусуется за спиной у Путина. Именно там в ближайшее время начнет выныривать его преемник», - отметил эксперт.

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