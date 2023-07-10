В Могилеве за взятки задержали управляющих одного из крупных предприятий 1 10.07.2023, 11:00

2,478

Взятку передали в коробке из-под конфет.

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома задержали в Могилеве заместителя начальника отдела и ведущего экономиста одного из крупных предприятий города. Их взяли с поличным при получении взятки, сообщает МВД.

Как утверждает милиция, должностные лица предприятия с октября 2022 года по июль текущего были в сговоре с менеджером некой коммерческой организации, неоднократно помогали ей «решать вопросы» с предприятием, обеспечивали победу в процедурах закупок на биржевых торгах на поставку промышленного оборудования.

За помощь, по информации МВД, руководители получали проценты от стоимости поставленного оборудования. Общая сумма взяток составила не меньше 29 000 рублей.

На видео, опубликованном ведомством, милиционеры достают деньги из подарочной коробки конфет и раскладывают на багажнике Geely, которой пользовался кто-то из задержанных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».