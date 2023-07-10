Стали известны подробности инцидента с облитым краской Z-авто в Новополоцке 3 10.07.2023, 11:17

2,600

Пророссийский активист ездил пьяным по белорусским дорогам.

За несколько дней до инцидента с облитым краской Z-авто в Новополоцке владелец машины и подозреваемый белорус повздорили на дороге. Об этом стало известно правозащитникам.

Владелец Z-автомобиля пророссийский активист Сергей Юдаев был пьяным за рулем. А 53-летний белоруса Илья Двойрин сделал ему замечание. Юдаев тогда записал номер автомобиля Двойрина, и вспомнил о конфликте, когда нашел свою машину, облитую краской.

По данным правозащитников, силовики сейчас пытаются психологически сломать Двойрина — давят на его родных, которых задержали вместе с мужчиной. Кроме Ильи в милицию забрали его сына Дмитрия и невестку Викторию, жену и брата.

Напомним, автомобиль Юдаева с крымскими номерами и большой буквой «Z» на капоте облили белой краской в ночь на 1 июля. Автомобиль был припаркован возле здания Полоцкого РОВД.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».