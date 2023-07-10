закрыть
10 июля 2023, понедельник, 11:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Разведка Британии подсчитала ежедневные потери армии РФ

  • 10.07.2023, 11:20
  • 2,096
Разведка Британии подсчитала ежедневные потери армии РФ

Цифра впечатляет.

Британская разведка оценивает средние потери РФ за месяцы полномасштабной войны против Украины в примерно 400 военных в день и отмечает, что медицинская система, скорее всего, оказалась неготова к наплыву раненых.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 10 июля.

РФ почти точно испытывает проблемы с оказанием помощи пострадавшим на поле боя в условиях, когда последние 17 месяцев средние потери за день составляют около 440 человек, информирует разведка (отметим, в англоязычной терминологии слово casualties может включать убитых и раненых; поэтому неизвестно, данная оценка включает потери только ранеными, или совокупные).

«Наплыв раненых с фронта, скорее всего, сорвал нормальное предоставление медицинских услуг в некоторых гражданских больницах России, особенно в приграничных с Украиной регионах. Вероятно, значительное количество военных госпиталей резервируют для пострадавших из офицерского состава», – отмечают в обзоре.

Вспоминают и заявления руководителя подразделения по медицинской подготовке компании «Калашников» о том, что вероятно 50% смертей российских военных на поле боя можно было бы предотвратить, если бы раненым правильно оказали первую помощь.

«Очень медленная эвакуация в сочетании с ненадлежащим использованием грубого жгута, включенного в снаряжение, по сообщениям является главной причиной летальных случаев и ампутаций, которые можно было предотвратить», – констатирует разведка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец