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Гэбисты против вояк

  • Алексей Рощин
  • 10.07.2023, 11:35
  • 3,672
Гэбисты против вояк
Алексей Рощин

А зачем вообще этот «Вагнер» был нужен?

Одна из главных загадок, особенно после феерических саморазоблачений Путина (когда он фактически давал публично показания сам на себя, рассказывая, как платил по 86 млрд. в месяц отнюдь не своих личных денег мутной и ему самому как бы непонятной структуре) – а зачем вообще этот «Вагнер» был нужен? Что, неужели никому в Кремле не приходило в голову, что они фактически нанимают и откармливают отпетых бандитов против самих себя? И опять же – чего ради?! Надо вам воевать с Украиной – ну так вот же, есть целые ВС РФ, которые вроде как именно для этого и предназначены??

И ведь стоит заметить, что «Вагнеров» очень упорно, практически вопреки самым очевидным соображениям, ну НИКАК не хотели преобразовывать в собственно армию; до смешного – что-то или кто-то очень противились введению в этих (строго говоря) военизированных бандах общеармейской системы званий и подчинения, то есть – почти год упирались изо всех сил, но только чтоб «вагнеры» так и оставались принципиально внеармейскими военизированными бандами на содержании всероссийского «общака» тире «бассейна» (говорить, что они были на бюджетном финансировании как-то язык не поворачивается).

Да что говорить – все ж пока еще помнят, что «началом конца» «вагнера» стало всего лишь требование «заключить контракты с Минобороны», то есть – перейти в хотя бы формальное подчинение общему армейскому командованию. Именно после этого пошел разрастаться кризис, вылившийся в итоге в попытку мятежа.

Почему так все вышло? Знающим советскую историю особо удивляться не приходится – наоборот, все знакомо до боли. Это просто случился очередной раунд бесконечной борьбы «гебисты против военных», которой вся советская, а потом, стало быть российская история изобиловала.

Да и, собственно, как могло быть иначе? Советское государство было изначально выстроено как тоталитарное, так называемый «народ» играл в схеме советского управления роль бессловесного быдла, его мнение не принималось в расчет, как минимум потому, что он был изначально

А) неорганизован

Б) не вооружен.

Соответственно, так называемый «народ» всегда можно было в крайнем случае расстрелять (как, например, в Новочеркасске 1962 года) – да и забыть о нем до следующего раза. И, значит, с точки зрения борьбы за власть в советском тоталитарном обществе интерес могли представлять только две силы, два института, без которых даже совок обойтись никак не мог: это армия и ГБ. Обе структуры были

А) организованы

Б) вооружены.

Поэтому вся советская история – очень кровавая и упорная борьба чекистов и армейских. Поначалу, после Гражданской – «на коне» были скорее армейские, возглавляемые главным творцом всех красных побед и бывшим Главвоенмором, т.е. командующим РККА и заодно флотом тов. Троцким (жутко, кстати, популярным в народе). В 1922 Троцкий заручается поддержкой слабеющего на глазах, но пока еще активного Ленина, и добивается упразднения ВЧК. Чека заменяют на ГПУ – тоже зловещую структуру, но «без права вынесения приговоров»! На чекистов вроде бы надели намордник, и дело, возможно, шло к прямой военной диктатуре, но чекисты тогда извернулись и нанесли по армии – своему главному врагу – серию для начала точечных ударов.

Для начала они – вроде как при прямом соучастии или даже по приказу Сталина – зарезали на операционном столе крайне популярного в стране «красного командира» – Фрунзе. Фрунзе лег на вроде как на «простенькую операцию» – и уже не встал. Ну а потом чекисты добиваются куда более весомого успеха – путем разного рода интриг подрывают позиции экс-Главвоенмора Троцкого... но просто убить пока не могут, поэтому всего лишь изгоняют его, как какого-нибудь Сократа, из страны. Троцкий пить цикуту отказался и из страны уехал.

Дальше вплоть до 40-х идет сплошное усиление «чекистов» и играющего за эту команду Сталина. Так и неизвестно до сих пор, готовили ли «армейские» против них ответный заговор, или он был полностью придуман и выбит под пытками – но факт тот, что в 1937-38 гг. в вечной битве чекистов и армейских случилась просто-таки «Варфоломеевская ночь»: советские гебисты вырезают и уничтожают вообще почти всех сколь-нибудь высокопоставленных военных – почти «под ноль»:

Так, из 5 имевшихся в наличии маршалов СССР – троих; из 15 имевшихся на начало 1937-го командармов 1-го и 2-го ранга – 19 (да, больше, чем было изначально – поскольку взамен арестованных назначали новых командармов, которых вскоре тоже расстреливали).

Из 4 имевшихся «флагманов флота» – пятерых (та же причина, что и выше).

Из 62 комкоров на начало 1937 – 58 расстреляно, всего репрессировано – 63.

Из 201 комдива – расстреляно 122, всего репрессировано – 153

Из 474 комбрига – расстреляно 201, общее количество жертв – 247.

Всего по высшему командному составу РККА: было 767, расстреляно 412, умерло под стражей 15, покончило самоубийством – 3, всего репрессировано – 503. ДВЕ ТРЕТИ!

Да, чекисты прошерстили вояк знатно, это был разгром, который никакому Гитлеру не снился.

Но в 1953 вояки малость отыгрались: произошел арест Берии, в котором едва ли не решающую роль сыграла как раз армия в лице маршала Жукова. Вот как описывает наша любимая Вики саму процедуру ареста: » Среди прочих, Хрущев озвучил обвинения в ревизионизме, антисоциалистическом подходе к обострившейся ситуации в ГДР и шпионаже в пользу Великобритании в 1920-х годах. Берия попытался доказать, что если его назначил Пленум ЦК КПСС, то и снять его может только Пленум, но по специальному сигналу в помещение вошла группа генералов во главе с маршалом Жуковым, которые арестовали Берию». Генералы берут высшего на тот момент чекиста – реванш Армии в чистом виде. И далее – «После ареста Берия содержался в подземном бункере штаба Московского военного округа».

В общем, Хрущев восстал против ГБ, опираясь именно на Армию – и армия охотно оказала ему поддержку. За которую Хрущ отплатил, как мы знаем, своеобразно – то есть при первой же возможности избавился от Жукова, постаравшись добиться максимальной его изоляции до самой смерти.

Но далее в совке вплоть до воцарения Андропова «рулила» скорее армия, чем ЧК; чекистов после хрущевского переворота сначала вообще очень сильно били и прижимали (но все-таки не расстреливали пачками в их собственном стиле), а вся «гонка вооружений» и внешняя экспансия совка во всякие «задницы мира» проходили все ж в основном под диктовку военных. Чекисты обиженно сидели в углу и ждали своего шанса.

Шанс, казалось, представился с приходом Андропова, но тот буквально «пересидел в девках», к моменту воцарения был уже никакой и не сумел основательно обеспечить реванш ГБ. Поняв, что в застывшей и закостеневшей системе им, чекистам, уже ничего не светит – хитроумные штирлицы решили сделать ставку на Горбачева и на попросту слом всей системы к чертовой матери, в надежде, что в общей неразберихе, которая неминуемо возникнет в обстановке управляемого краха, они (как лучше всех понимающие, что вообще происходит) сумеют занять наилучшие стартовые позиции.

Развал, конечно, пошел настолько глубоко и весело, что до сих пор у экспертов, в том числе западных, расходятся мнения – сумели все ж бравые гебисты выловить свою рыбку в мутной воде или в итоге их накрыло так же, как и всех остальных; читатели тоже могут прийти к выводу самостоятельно, в меру собственной испорченности. Во всяком случае, в «Комитет Спасения» под шапкой ГКЧП вошли и гебисты (Крючков) и вояки (Язов). И проиграли свой СССР, получается, вместе.

Однако сами, конечно, никуда не делись. С 90х до «десятых» оптика становится немного мутной – страна на какое-то время стала чуть менее тоталитарной и даже почти демократической, из-за чего определяющая роль как Армии, так и ГБ на какое-то время смазалась и уменьшилась. Можно разве что сказать, что Ельцин, похоже, все-таки играл в извечном противостоянии больше за команду «военных» – так, например, известно, что в 1992 году он даже одно время настаивал на вообще упразднении КГБ/ФСБ (!!) – с тем, чтобы просто влить остатки этой структуры в МВД на правах отдела. Не добившись этого, Ельцин по крайней мере сладострастно резал и кромсал былого монстра КГБ – выделив из него в «новой России» погранвойска (отдельно), Внешнюю разведку (отдельно), правительственная связь и информация (ФАПСИ) – отдельно, и т.д.

С другой стороны, Ельцин был во всей этой истории СССР/РСФСР/РФ первым и едва ли не единственным (пока) руководителем страны, которому не было такой уж нужды и необходимости непременно выбирать, на кого из двоих «столпов режима» делать ставку – на армейских дуболомов или на гебешных дятлов. Он мог себе позволить роскошь опираться на непосредственное народное волеизъявление... правда, очень недолго. Беда Ельцина (как и России в целом) была в том, что в России на «народ» опираться невозможно – он слаб, апатичен, инертен и всегда готов отвернуться от любого, кто не бьет его постоянно палкой по голове.

Зато начиная с двухтысячных мы, как нетрудно заметить, имеем дело с полноценным уже реваншем гебни сразу по всем направлениям; правда, первые почти полтора десятка лет восставшей из пепла, аки Феникс, гебне пришлось посвятить тому, чтобы загнать совершенно нежданного и не входящего в планы игрока – то есть так называемый «народ» – обратно в стойло. Это было сделать тем легче, что вторая сила – армия – до поры до времени почти никак не проявляла себя, поскольку была очень слаба и к тому ж основательно потрепана войнами в Чечне (из которых вышла, мягко говоря, бесславно и с еще более упавшей самооценкой; на вояк можно было не обращать внимания).

Уже к первой половине «десятых» гебисты в целом завершили сворачивание демократии в РФ, снова полностью загнав не особо сопротивлявшееся народонаселение по клеткам и воспроизведя, таким образом, некий совок-2.0, практически опять тоталитарное государство. Наступила, с точки зрения ГБ, практически полная благодать – целая страна (хоть и существенно урезанная по сравнению с СССР), но под их безраздельным контролем.

Чем же занялись гебисты в такой, казалось бы, идеальной, почти райской для них ситуации? Они... принялись воссоздавать Армию!

Звучит как-то дико – но тем не менее, таковы факты. Похоже, у гебе, как у той старухи из пушкинского анекдота, малость сорвало крышу от того, что «все так хорошо и удачно складывается», и им изменило такое вроде бы неотъемлемое качество любого шпиона, как чувство опасности. Словом, гебню потянуло на подвиги. А какие подвиги без Армии?

Далее мы все знаем (более триллиона баксов бездарно вбухано в «перевооружение», «ультиматум НАТО», безумная «СВО», которую уже целый год совсем растерявшиеся чекисты так и не решаются назвать «войной», и т.д.) И возвращаемся к вопросу, заданному в самом начале: а зачем тут Пригожин с шизоидным «Вагнером»?

В свете вышеизложенного исторического контекста ответ, думаю, приходит сам собой. Конечно, когда чекисты наконец поняли, ВО ЧТО они влипли – и в частности, что они сами для себя воссоздали из пепла своего злейшего врага – Армию – они заметались, и главное, до чего они доперли – что в новых условиях у них в руках практически нет инструмента для борьбы против этого Врага, «если вдруг что-то пойдет не так». По всей видимости, новый состав ГБ сковало опасение, что так же лихо, как в 1937 году, взять и вырезать две трети высшего командного состава всей армии, а заодно флота, у них не получится – нечем.

Собственно, «Вагнер» и стал попыткой такой инструмент создать. И именно поэтому его до последнего ни в коем случае не хотели и не собирались делать частью Армии – ведь такое прямо бы противоречило прямому предназначению этой структуры! Вагнер должен был быть не «частью» армии, а наоборот – АНТИ-армией; элитные, обстрелянные, обученные головорезы для того, чтобы держать в страхе генералов.

Как нетрудно заметить, сам Пригожин отрабатывал эту свою будущую задачу творчески и с огоньком, особенно в последние полгода; буквально в каждом своем выступлении он рассказывал со все новыми подробностями, как именно он станет организовывать именно для высшего комсостава ВС РФ новый 1937-й год – готовя одновременно общественное мнение к тому, что это чрезвычайно нужный и правильный шаг.

И, кстати, Пригожин в этом вполне преуспел – то есть отрабатывал свою роль блестяще. Отсюда же, безусловно, и объяснение невероятному бесстрашию Пригожина: он знал, на кого работает, и понимал себя не как «волка-одиночку», а как часть одной из главных правящих сил в России на протяжении последних ста с лишним лет. Чего бояться?

Но что же тогда пошло не так?

Цайтгайст, как говорят немцы. Время и место. Достаточно сравнить 1937 и 2023 год. В чем разница? Упырь Сталин со своими подручными все ж как-то догадался, что вырезать вояк, если уж пришла такая фантазия, надо ДО войны. До, а не во время. Путин же, с его вечной нерешительностью, дотянул до времени, когда «невойна» (в его понимании) уже идет. Пригожину что? Он, как болванчик, сказали – делает. Но украинцы, вооруженные всем чем только можно общими усилиями 40 стран, оказались не миражом и не мороком, а реальной угрозой, а в их весьма агрессивном присутствии идея «резать армию» стала тем, чем она и была изначально – полным абсурдом и безумием.

То есть гебисты 21 века сделали вроде бы все «по правилам», как «диды» (их диды) завещали («как почуешь угрозу себе – сразу режь армейских, они одни опасны!») Но – настолько поздно и невовремя, что сами же бросились «гасить» своего собственного, уже второго созданного ими франкенштейна (первым была вытащенная из небытия армия, вторым – «Вагнер»). Затея съесть одним франкенштейном другого – по-чекистски затейливая, но обманули они в итоге сами себя.

Теперь, скорее всего, оба франкенштейна объединятся и сожрут их самих. Такой вот финал страшной, но поучительной сказки. Мы же какое-то время поживем под властью военных дуболомов, и что-то подсказывает, что это будет еще хуже, чем даже при чекистах.

Алексей Рощин, Telegram

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