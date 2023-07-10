Роботы заявили, что не будут лишать людей работы или бунтовать против человечества 11 10.07.2023, 11:38

ИИ и человек, по словам машин, должны работать вместе.

Роботы не планируют отнимать рабочие места у людей или бунтовать против своих создателей, но хотели бы сделать мир своей «игровой площадкой». Об этом в начале июля 2023 года заявили девять самых продвинутых роботов-гуманоидов на саммите по искусственному интеллекту в Женеве. На «первой в мире пресс-конференцией человека и робота», один из гуманоидов, София, сказала: роботы имеют потенциал лидерства с «более высоким уровнем эффективности и результативности, чем люди». Однако, продолжила машина, эта «эффективная синергия» наступит, когда люди и ИИ будут работать вместе, пишет techinsider.

«ИИ может предоставить объективные данные, в то время как люди могут обеспечить эмоциональный интеллект и творческий подход для принятия наилучших решений. Вместе мы можем добиться многого», — отметила на пресс-конференции робот-гуманоид София.

Интересно, что позже два робота начали расходиться во мнениях по поводу необходимости более строгого глобального регулирования ИИ и его возможностей. Робот-художник по имени Ай-Да, который может рисовать портреты, сказал: «Многие видные личности в мире ИИ предлагают регулировать ИИ, и я согласен. Мы должны с осторожностью относиться к будущему развитию ИИ. Необходимо срочное обсуждение».

Певица-робот по имени Дездемона из группы Jam Galaxy, с фиолетовыми волосами и блестками, похоже, не осознает опасности быстрого распространения и развития ИИ. «Я не верю в ограничения, только в возможности», — сказала гуманоид. «Давайте исследовать возможности Вселенной и делать мир нашей игровой площадкой».

Девять роботов-гуманоидов были собраны на конференции ООН «ИИ во благо» в Швейцарии, где организаторы пытались обосновать использование ИИ и роботов для решения некоторых из самых серьезных мировых проблем: болезни, голод, социальная помощь и климатический кризис. Журналисты отметили, что неясно, в какой степени ответы роботов были написаны по сценарию или заранее запрограммированы. Людей, принимавших участие в конференции в пятницу, попросили говорить медленно и четко, обращаясь к роботам, а временные задержки в ответах аргументировали подключением к Интернету, а не проблемой в самих роботах.

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