Провокации Лукашенко провалились
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 10.07.2023, 11:55
- 5,528
Пришлось ехать в Могилев.
Пока Вильнюс готовится принимать саммит НАТО, в ходе которого ожидаются несколько важных решений для всего региона, синепалый решил проинспектировать Могилев.
В Вильнюсе среди прочего дадут специальные гарантии Украине, продвинутся по Швеции и примут решение об усилении восточного фланга. Тем более, что повод по глупости подкинул сам синепалый - возможная передислокация части ЧВК «Вагнер» в Беларусь. Вот и все, что нужно знать о боеспособности армии агрофюрера. Усиление контингента НАТО происходит только в ответ на угрозу, которая исходит не от воинства О'Хренина, а от наемников.
Провокации, которые два диктатора готовили для мероприятия, пришлось отложить, так как ответные меры были бы очень болезненными.
Вот и приходится осматривать десять раз осмотренное и в сотый раз слышать обещания о том, что до конца года разгребут мусор и вытащат промышленность региона. Только не поменяется в очередной раз ничего. Могилев и без того дотационный регион продолжит лететь в пропасть из-за некачественного управления и хронического отсутствия инвестиций. К концу года единственное, что может измениться - так это увеличиться количество об*сранных коров, если выживут.
Других перспектив нет. Это понимает и сама хунта, если отправила в Европу очередных эмиссаров, которые будут тщетно вовлекать в переговоры с режимом.
Telegram-канал «Ник и Майк»