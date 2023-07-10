Провокации Лукашенко провалились Telegram-канал «Ник и Майк»

10.07.2023, 11:55

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Пришлось ехать в Могилев.

Пока Вильнюс готовится принимать саммит НАТО, в ходе которого ожидаются несколько важных решений для всего региона, синепалый решил проинспектировать Могилев.

В Вильнюсе среди прочего дадут специальные гарантии Украине, продвинутся по Швеции и примут решение об усилении восточного фланга. Тем более, что повод по глупости подкинул сам синепалый - возможная передислокация части ЧВК «Вагнер» в Беларусь. Вот и все, что нужно знать о боеспособности армии агрофюрера. Усиление контингента НАТО происходит только в ответ на угрозу, которая исходит не от воинства О'Хренина, а от наемников.

Провокации, которые два диктатора готовили для мероприятия, пришлось отложить, так как ответные меры были бы очень болезненными.

Вот и приходится осматривать десять раз осмотренное и в сотый раз слышать обещания о том, что до конца года разгребут мусор и вытащат промышленность региона. Только не поменяется в очередной раз ничего. Могилев и без того дотационный регион продолжит лететь в пропасть из-за некачественного управления и хронического отсутствия инвестиций. К концу года единственное, что может измениться - так это увеличиться количество об*сранных коров, если выживут.

Других перспектив нет. Это понимает и сама хунта, если отправила в Европу очередных эмиссаров, которые будут тщетно вовлекать в переговоры с режимом.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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