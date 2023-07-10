закрыть
10 июля 2023, понедельник, 12:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Провокации Лукашенко провалились

  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 10.07.2023, 11:55
  • 5,528
Провокации Лукашенко провалились

Пришлось ехать в Могилев.

Пока Вильнюс готовится принимать саммит НАТО, в ходе которого ожидаются несколько важных решений для всего региона, синепалый решил проинспектировать Могилев.

В Вильнюсе среди прочего дадут специальные гарантии Украине, продвинутся по Швеции и примут решение об усилении восточного фланга. Тем более, что повод по глупости подкинул сам синепалый - возможная передислокация части ЧВК «Вагнер» в Беларусь. Вот и все, что нужно знать о боеспособности армии агрофюрера. Усиление контингента НАТО происходит только в ответ на угрозу, которая исходит не от воинства О'Хренина, а от наемников.

Провокации, которые два диктатора готовили для мероприятия, пришлось отложить, так как ответные меры были бы очень болезненными.

Вот и приходится осматривать десять раз осмотренное и в сотый раз слышать обещания о том, что до конца года разгребут мусор и вытащат промышленность региона. Только не поменяется в очередной раз ничего. Могилев и без того дотационный регион продолжит лететь в пропасть из-за некачественного управления и хронического отсутствия инвестиций. К концу года единственное, что может измениться - так это увеличиться количество об*сранных коров, если выживут.

Других перспектив нет. Это понимает и сама хунта, если отправила в Европу очередных эмиссаров, которые будут тщетно вовлекать в переговоры с режимом.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец