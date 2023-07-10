Рекордное число россиян стали банкротами с начала года 2 10.07.2023, 12:03

Лидер — Московская область.

Россияне установили новый рекорд по числу личных банкротств. За первые шесть месяцев 2023 года суды признали банкротами 162,9 тыс. человек, или на 34% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет сайт The Moscow Times.

Лидерами по числу граждан-банкротов стали Московская область (7,97 тыс.) и Москва (7,75 тыс.). За ними идут Краснодарский край (7,74 тыс.), Свердловская область (6,13 тыс.) и Башкортостан (5,79 тыс.).

В подавляющем большинстве случаев (96,5%) процедуру несостоятельности инициировали сами граждане, а оставшуюся часть — ФНС и конкурсные кредиторы.

Всего с момента введения института судебного банкротства физлиц в октябре 2015 года финансово несостоятельными себя признали 916 тыс. россиян.

В свою очередь, внесудебным банкротством за шесть месяцев 2023 года смогли воспользоваться 5,13 тыс. человек, а еще 2,17 тыс. было отказано, следует из данных Федресурса.

Всего с сентября 2020 года по июнь текущего такую процедуру прошли 18,7 тыс. россиян с общей суммой долга в 6,44 млрд руб., что равняется в среднем 344,4 тыс. на человека.

Число личных банкротств продолжит расти на 30–40% в год, а помешать этому может только загрузка судов и арбитражных управляющих, говорит руководитель Федресурса Алексей Юхнин. По оценке президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, на текущий момент проблемы с выплатами испытывают порядка 9 млн заемщиков, что сопоставимо с показателями прошлого и позапрошлого годов.

«В целом платежеспособность россиян сейчас находится на стабильном уровне. Кроме того, как показала практика, в период кризиса граждане переходят на сберегательную модель поведения, которая позволяет зачастую высвободить средства и досрочно погашать кредиты», — отметил Мехтиев.

Пока ситуация с платежеспособностью россиян не внушает опасений, подтверждает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, основные метрики закредитованности не ухудшаются.

Это связано в том числе с консервативной политикой банков и контролем ЦБ, который вводит лимиты на выдачу рискованных займов, чтобы охладить рынок розничного кредитования, отметил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

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