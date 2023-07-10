В Речице мошенник с Z-символикой продает картошку из «цифрового хранилища» 1 10.07.2023, 12:13

Она якобы обладает уникальными свойствами.

На одном из рынков Речицы появился мошенник в майке с Z-символикой. Он утверждает, что его картофель хранится в специальном цифровом хранилище и имеет «уникальные свойства».

Однако, когда его попросили объяснить, что такое цифровое хранилище и как оно работает, он не смог дать вразумительного ответа.

В Речице мошенник с Z-символикой продает картошку из «цифрового хранилища».



На одном из рынков Речицы появился необычный продавец. Он утверждает, что его картофель хранится в специальном цифровом хранилище и имеет уникальные свойства.



Однако, когда его попросили объяснить, что… pic.twitter.com/DfLbbUoOgI — Сharter97.org (@charter_97) July 10, 2023

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