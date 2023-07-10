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«Россияне истощены и находятся на том этапе, как мы были в 2015 году»

  • 10.07.2023, 13:15
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«Россияне истощены и находятся на том этапе, как мы были в 2015 году»

Украинская армия имеет преимущество по нескольким факторам.

Российская армия истощена и вынуждена размораживать и пускать в бой советскую технику, украинская армия сейчас имеет ряд преимуществ.

Об этом рассказал в программе «Война и волонтеры» журналистки Еспресо волонтер Андрей Фисун, недавно посетивший защитников вдоль всей линии фронта.

«Россияне истощены и находятся на том этапе, как мы были в 2015 году. Когда у нас уже заканчивалась техника и мы размораживали оставшееся советское добро. Восстанавливали его и пускали в бой. Вот на этом этапе сейчас находится рашка», – говорит волонтер.

Артем Фисун убежден, что украинское войско имеет преимущество по нескольким факторам.

«Четкие спланированные действия, эффективное командование, качественно примененное оружие, сила и воля наших защитников. Это факторы, которые ставят нас в большое преимущество над врагом», - подчеркнул Артем Фисун.

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