Борислав Береза об освобождении «азовцев»: Идет глобальная игра 10.07.2023, 13:21

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Борислав Береза

Возмущения российских пропагандистов — лишь спектакль шутов.

Все украинские командиры, руководившие обороной «Азовстали», вернулись в Украину из Турции, где находились после освобождения из российского плена.

Согласно сделки с РФ, они должны были оставаться в Турции до окончания войны в Украине.

Эрдоган нарушил договоренности с Путиным? Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому политическому деятелю, экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе.

— Все, что делает Эрдоган, он делает в своих интересах. Учитывая, что он четко рассматривает выгоду, полученную как от «зерновой сделки», так и остального, скорее всего, мы видим какую-то глобальную сделку. Например, Эрдоган что-то лоббирует для России, а Россия отдает «азовцев», но публично об этом не говорит, а возмущается. Кроме того, для РФ президент Турции, безусловно, важен, потому что это транспортный коридор, кроме того, он в каком-то смысле и лоббист для глобального Юга. Именно в этом формате Эрдоган очень важен.

Для Эрдогана же важно показывать, что он успешный переговорщик с Россией на фоне всех остальных, которым не удается договориться. Думаю, что на самом деле Эрдоган получил согласие Кремля, иначе была бы совершенно другая реакция. Заявления Медведева, Пескова и остальных говорящих голов надо рассматривать в качестве шутов, которые обслуживают Кремль. Шуты должны развлекать, они и развлекают. Все остальное делается кулуарно, тихо и на высшем уровне, а не на уровне шутов.

— Зачем тогда весь этот спектакль?

— Потому что российский электорат, электорат так называемых Z-патриотов, не понял бы, если бы кто-то сказал, что Кремль разрешил отдать «азовцев». В таком формате это называлось бы «зрада-зраденька», а в России воспринималось бы как откровенное предательство. А так Кремль как бы публично не говорит, что он разрешил, Эрдоган ничего не объясняет, а остальным предложили утереться и забыть. Как, например, это сделал муж Скабеевой, депутат Госдумы Российской Федерации Скабеев, он же Попов, который сказал, что надо забыть, утереться и идти дальше. Основная версия российской власти — вот, неожиданно так произошло, мы не можем ничего сделать, надо это принять. Другое дело, что надо теперь посмотреть, что получит Россия в рамках этого обмена.

— И что она может получить?

— Россия может получить разные вещи, какие-то дополнительные льготы, например — снятие санкций с «Россельхозбанка», чего они очень хотят, еще что-то. То есть это глобальная история. Например, когда Эрдоган говорит, что поддерживает вступление Украины в НАТО, он может говорить что угодно. Он понимает, что без согласия США ничего не произойдет, поэтому его заявления — это лишь сотрясание воздуха и поддержка своего электората, который хочет такое слышать.

Здесь же наоборот, он проявляет такую позицию по отношению к Украине, чтобы взамен получить что-то от Киева. Кроме того, когда он говорит, что поставит определенное количество самоходных установок, никто не говорит, когда он это сделает. Самолеты F-16 нам обещали в начале наступления, в начале лета, в конце лета, начале осени, после наступления, а сейчас говорят, что уже в следующем году. Обещать можно, обещать — не значит жениться.

Еще раз подчеркну, Эрдоган всегда заинтересован в своих собственных интересах, он очень опытный переговорщик, турки вообще опытные переговорщики. Скорее всего, идут многовекторные переговоры, на фоне которых возвращение «азовцев» — лишь одна из составляющих большой сделки, которая публично многим не будет видна.

— Будут ли Путина теперь «кидать» другие так называемые союзники, увидев, что в России «забыли и утерлись»?

— Эрдоган не кинул Путина. То, что говорящие головы называют это предательством, это лишь игра, кстати, и сам Путин может так сказать. Кремлевский диктатор часто врет публично. Он говорил, что «зеленых человечков» в Крыму он не знает, а потом говорит, что это были россияне. Говорит, что идет «денацифицировать» Украину, что не будет воевать против мирного населения, а не может найти ни одного нациста или фашиста, в то же время убивает мирное население.

Сейчас Путин может говорить «нас обманули», хотя на самом деле он договорился. Ложь Путина — это естественное состояние кремлевского диктатора, он врет всегда, когда открывает рот, это их общая черта с диктатором из Минска. Точно так же и Лукашенко — когда он открывает рот, он врет, правды от него не узнать. Поэтому в любом варианте вы можете быть уверены, что здесь идет большая глобальная игра. Эрдоган может делать красивые жесты, если в обмен на эти жесты он что-то получает. Если ничего он не получает, то и жестов никаких не увидим.

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