Песков: Путин встречался с Пригожиным

Песков: Путин встречался с Пригожиным1
- 10.07.2023, 13:22
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Встреча прошла через пять дней после мятежа.
Владимир Путин встречался с главарем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным после мятежа. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Встреча прошла 29 июня, через пять дней после мятежа, и длилась около 3 часов. В ней также участвовали командиры ЧВК «Вагнер», всего было 35 человек.
По словам Пескова, глава Кремля дал свою оценку случившегося и предложил представителям ЧВК варианты трудоустройства.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, о встрече Пригожина и Путина сообщила западная разведка.