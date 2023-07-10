Песков: Путин встречался с Пригожиным 1 10.07.2023, 13:22

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Встреча прошла через пять дней после мятежа.

Владимир Путин встречался с главарем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным после мятежа. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Встреча прошла 29 июня, через пять дней после мятежа, и длилась около 3 часов. В ней также участвовали командиры ЧВК «Вагнер», всего было 35 человек.

По словам Пескова, глава Кремля дал свою оценку случившегося и предложил представителям ЧВК варианты трудоустройства.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, о встрече Пригожина и Путина сообщила западная разведка.

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