Эксперты показали разницу между шинами Continental и Michelin 10.07.2023, 13:32

Стоит ли переплачивать?

Эксперты сравнили премиальные автомобильные шины Continental ExtremeContact Sport 02 и Michelin Pilot Sport 4S. Их установили на новую Honda Civic Si и провели несколько испытаний. Видео опубликовали на YouTube-канале Tyre Reviews, пишет focus.ua.

Michelin Pilot Sport 4S считается эталоном среди премиальных летних шин. Тем не менее у этой модели есть два главных недостатка — возраст и высокая стоимость. Эти шины были выпущены восемь лет назад, а цена за комплект составляет более 1700 долларов.

Continental ExtremeContact Sport 02 дешевле примерно на 200 долларов за комплект, чем Michelin Pilot Sport 4S. Тем не менее разница между этими моделями незначительная.

Эксперты оценили эффективность шин на дорогах общего пользования и на гоночном треке. Выяснилось, что эти модели обладают похожими характеристиками.

Шины Continental ExtremeContact Sport 02 более отзывчивы на некоторых поворотах, но Michelin Pilot Sport 4S особенно хорошо проявили себя в работе с блокируемым дифференциалом Honda Civic Si.

Эксперты заявили, что определить победителя невозможно. Водителям стоит самостоятельно определить модель, которая подходит для их автомобиля.

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