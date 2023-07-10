«Чудесным образом оказывается, что я что-то должна стране» 10.07.2023, 13:42

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Истории белорусов, доходами и расходами которых заинтересовалась налоговая.

Налоговая недавно заинтересовалась белорусом, который построил дом и купил авто, хотя его официальный доход был небольшим. На самом деле пристальное внимание налоговой к несоответствию доходов и расходов белорусов — явление нередкое. Иногда речь идет о довольно крупных суммах, а порой о совсем небольших, на которые сами люди даже не обращают внимание. «Зеркало» опубликовало несколько историй читателей.

Вопросы со стороны налоговой возникают не так уж и редко, иногда довольно неожиданно. Налоговые органы могут провести камеральную проверку (если упростить, то это проверка на основе той информации, которая уже есть в распоряжении налоговой по конкретному человеку или компании) и потребовать отчитаться об источниках доходов за определенное количество лет, могут заинтересоваться крупной покупкой и тоже попросить рассказать, откуда белорус взял на нее деньги. Но иногда за таким интересом следуют довольно казусные и, как правило, неприятные для налогоплательщиков истории.

«Будущий муж переводил мне небольшую сумму в качестве подарка»

Так было с Маргаритой (все имена изменены). Девушка уехала из Беларуси в сентябре 2020 года. Подтолкнула на такое решение политическая ситуация в стране, а именно опыт ее будущего мужа, гражданина Швеции, погони за ними ОМОНа в один из выходных, когда в городе проходили марши.

— Мы срочно расписались в Минске. Я по польской рабочей визе выехала вместе с ним из Беларуси. Мы легализовались в Испании — так было проще. Там мне как супруге гражданина ЕС дали ВНЖ на 5 лет.

У пары все шло хорошо, но примерно через год девушка получила «письмо счастья» — ее признали «тунеядкой» и как собственнице недвижимости начали выставлять коммунальные в ее квартире на родине по повышенному тарифу. Тогда пара решила продать жилье. Это стало поводом оформить в Испании постоянное место жительства. Маргарита подала все необходимые для этого документы, в том числе в посольство Беларуси в Мадриде.

— Они делают запрос в Беларусь, чтобы узнать, нет ли у меня каких-то «хвостов». Я очень переживала, что будут вопросы у милиции из-за участия в маршах. Но тут приходит ответ: все хорошо, только есть вопросы у налоговой службы, — рассказывает Маргарита. — Я точно знала, что никаких долгов по налогам у меня не было. В свое время я даже писала пояснения по полученным из-за границы переводам. Позвонила им. Оказывается, в 2020 году мой будущий муж переводил мне небольшую сумму в качестве подарка на день рождения, а я не отчиталась перед налоговой по этим деньгам. Кстати, я и до этого получала небольшие суммы, обращалась в налоговую, но там мне говорили, что я не должна давать какие-либо пояснения или заполнять декларацию, потому что в общей сложности сумма не превышала установленный лимит (в 2020 году максимальная сумма подарков в виде денежных переводов, которая не облагается налогом, составляла 7003 рубля).

Но в этот раз девушке сказали, что она должна уплатить штраф за то, что не подала декларацию.

— Я им все расписала в письме. И там же добавила, что в интервью начальника главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрея Ковалевского даны четкие и ясные ответы, что подарки (денежные средства) из-за границы, не превышающие лимит, установленный законодательством, не только не облагаются налогом, но и не требуют никаких пояснений. В итоге мне выслали положительный ответ на мое дело с указанием, что задолженности нет. Но нервы потрепали прилично. Сейчас я уже никак не связана с Беларусью, плачу налоги в Швеции, которые мне по прошествии года возвращают, потому что зарплата по местным меркам небольшая, — рассказывает Маргарита о хорошем завершении своей истории.

«Если получилось меньше 7003 рублей, то не надо подавать декларацию и платить налог. Если вышло больше, то декларация подается только в отношении суммы превышения и с этой же суммы уплачивается подоходный налог. То есть если вам подарили 10 тысяч рублей, вы платите налог с 3 тысяч», — рассказывал ранее Андрей Ковалевский.

После переезда в другую страну, который случился в 2016 году, столкнулась с вопросами по налогам также тридцатилетняя Стефания. После релокации она ни разу не приезжала на родину. До переезда, говорит девушка, она год работала в компании, где за нее платили налоги. А до этого была студенткой вуза. В этот период официально не была трудоустроена, но честно признается, что иногда подрабатывала официанткой и репетитором и получала оплату «в конверте». При этом банковского счета у девушки не было до окончания университета, как не было никаких начислений, проходящих по системам перевода.

— В прошлом году я, живя за границей, решила сделать себе паспорт категории PP, поскольку срок действующего на тот момент истекал. Да и в стране я не проживаю, для чего мне быть там прописанной? Подала документы в консульство, там мой файл отправили на проверку по всем службам, в том числе и в налоговую. Спустя три месяца приходит ответ от консула, что, оказывается, в 2012 году я должна была оплатить налог на доход, полученный из-за границы, и якобы я об этом была уведомлена, но, судя по записям налоговой, не оплатила.

В 2012 году Стефании было 19 лет, она училась в университете и на тот момент не работала. Никаких переводов из-за границы, говорит, не получала. Уведомлений о задолженности по налогам — тоже.

— Но вот, чудесным образом оказывается, что я что-то должна стране. Написала письмо на официальную почту налоговой — ответа не пришло, начала связываться с налоговой (подключила отца подруги, у которого есть свои контакты в налоговой). Сначала звонил мой отец, ему сказали, не дадут никаких данных, он приехал туда лично — его развернули, потребовали моего личного присутствия. Я позвонила сама: мало того что мне нагрубили, так еще и отказали в предоставлении информации в случае оформления доверенности на отца, никаких деталей не огласили, сказали, что человек, который отвечает за конкретно мой случай, в отпуске по состоянию здоровья до неопределенного времени, имени его не назвали и потребовали от меня личного присутствия для того, чтобы получить информацию.

Ехать в Беларусь, признается Стефания, у нее никакого желания нет. Тому есть разные причины, но главная — она боится, что из страны потом не выедет. Процесс оформления РР-паспорта девушка приостановила и оформила обычный.

— Теперь не знаю, как эта ситуация в итоге разрешится и когда вообще это будет возможно, — говорит она. — К слову, по сей день по адресу прописки на мое имя не приходило ни одного письма от налоговой. Мне также не звонили для прояснения ситуации. Так что очень непонятно, что это за налог и почему он так неожиданно появился спустя 10 лет.

Справка «Зеркала». Если при проверке налоговой доходов и расходов человек укажет, что за какой-то период у него не было трат, налоговая все равно посчитает, что он расходовал как минимум бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения. На сегодня это 352,13 рубля. Если в итоге расходы будут больше доходов, то с суммы превышения придется заплатить налог.

Напомним, в 2023 году, как и анонсировалось, повысили подоходный налог на превышение расходов над доходами — с 20 до 26%.

К слову, налоговая может проверить доходы и расходы за последние 10 лет.

«Не працавала, але з голаду не памерла, узніклі пытанні — адкуль грошы»

В 2022 году у налоговой возникли вопросы к Кириллу.

— Сразу не понял, в чем было дело, оказалось, что в отношении меня была камеральная проверка за 10 лет и вопрос касался приобретения квартиры в 2013 году, которую мне купили родители, но оформили право собственности на меня. Пришлось давать письменный ответ в налоговую.

По словам Кирилла, его родителей вызывали в налоговую в другом городе и задавали очень много вопросов: в каком банке оплачивали новое жилье, был ли акт передачи денег сыну, в какой день проходила сделка приобретения недвижимости.

— Это притом, что это было 10 лет назад и вспомнить такие детали не представляется возможным. Дополнительно пришлось отчитываться за период, когда я был студентом дневного отделения вуза: мол, доходов не было, за что тогда я жил.

— Некалькі гадоў таму мне прыйшоў ліст з падатковай, дзе было напісана «предварительная сумма превышения стоимости принадлежащего вам имущества и расходов над доходами составляет нет белорусских рублей» (этот документ есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.), — рассказала Павлина. — Я паехала ў падатковую, спытала, што гэта за фармулёўка і што яна азначае. Яны мне пазней прыслалі яшчэ адзін ліст, дзе распавялі, што пасля таго, як мне стукнула 18 гадоў, я некалькі гадоў не працавала, але з голаду не памерла, бо ў мяне былі грошы на ежу. І з іх я не заплаціла падаткі. Яны прарахавалі, што мінімальны пражытачны мінімум вось такі, і запыталі «Адкуль грошы?». Потым яны прасілі, каб мая маці ім напісала, што яна гадавала мяне.

Станислав рассказал, что к нему у налоговой вопросы появились после того, как его привлекали к административной ответственности по политическим мотивам.

— С 2018 по 2021 год я получил несколько денежных переводов из-за рубежа через Western Union. Мои друзья и знакомые из музыкальных групп в ВК благодарили меня за раритетные выкладки видеозаписей со спектаклями оперы и балета. По закону такие доходы (подарки) не должны облагаться налогом, если не превышают определенную сумму. В моем случае эта сумма за все четыре года даже близко не дотягивала до лимита.

Но налоговая сначала пригласила Станислава на подписание акта камеральной проверки доходов за два года, в которые он, говорит, работал по найму в бюджетном секторе.

— Находясь на тот момент за пределами Беларуси, я туда не явился. После этого налоговая прислала на мой адрес в Беларуси заказное письмо, в котором расписала основания для уплаты мной налога в размере порядка 100 долларов за переводы из-за рубежа (это 13% от полученного дохода). И вот теперь я думаю о том, надо ли мне оплачивать эти «налоги». Не будет ли после этого еще больших последствий (в виде штрафов и «административки» за уклонение, невыплату вовремя или что-то еще). В Беларуси у меня остается квартира, потребительский кредит, который я исправно погашаю.

Тесно связанными оказались вопросы эмиграции и отчетности по налогам и у Марии.

— В прошлом году уезжали на ПМЖ. Условие для получения визы в посольстве Израиля — штамп в паспорте, полученный в управлении по гражданству и миграции по месту жительства, на котором так и написано «ПМЖ. Государство Израиль», — рассказывает она. — Для того чтобы получить этот заветный штамп, нужно пройти двухмесячную проверку, которая включает в себя также и проверку в налоговой, подтверждающую отсутствие задолженности по налогам.

В один из дней, пока шла такая проверка, Марию вызвали в налоговую и попросили отчитаться по двум суммам.

— Одна была чуть более 100 евро — перевод, полученный из-за границы лет десять назад, а вторая — около 2 долларов — тоже какой-то давней давности. Первая сумма была переводом моего друга для покупки подарка его отцу, вторая — возврат из какого-то интернет-магазина типа AliExpress, — говорит Мария. — Инспектор, терпеливо подождав, пока я вспомню, что и откуда, сама продиктовала, что именно писать в объяснительной, после чего вопрос был закрыт.

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