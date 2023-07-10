Лукашенко призвал «загрузить» «Строммашину», которую начали ликвидировать 7 10.07.2023, 13:58

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Диктатор не ориентируется в ситуации с промышленностью.

Лукашенко во время посещения Могилевского завода лифтового машиностроения призвал «загрузить» «Строммашину». Диктатор отправил чиновников на этот завод за деталями.

Однако, как писал сайт Charter97.org, экономический суд Могилевской области постановил ликвидировать завод «Строммашина».

Имущество завода сейчас распродают. Ликвидация должна завершиться до 1 октября.

Как мы видим, диктатор не ориентируется в ситуации с промышленностью.

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