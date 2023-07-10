ВСУ превратили российский танк Т-80 в мангал 1 10.07.2023, 13:47

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Опубликовано яркое видео.

Потери россиян в Украине по состоянию на понедельник, 10 июля, увеличились - ярко ликвидирован танк российских захватчиков Т-80.

Украинские воины устроили «фаер-шоу» - превратили эту единицу бронетехники противника в мангал, сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале.

По их данным, вражеский танк «поджарили» воины 63-й отдельной механизированной бригады и 45-й отдельной артбригады.

«Файер-шоу от 45 ОАБр и 63 ОМБр: в роли мангала - Т-80», - поделились в Сухопутных войсках.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по состоянию на 10 июля уже ликвидировали 4085 танков противника.

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