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ВСУ превратили российский танк Т-80 в мангал

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  • 10.07.2023, 13:47
  • 3,718
ВСУ превратили российский танк Т-80 в мангал

Опубликовано яркое видео.

Потери россиян в Украине по состоянию на понедельник, 10 июля, увеличились - ярко ликвидирован танк российских захватчиков Т-80.

Украинские воины устроили «фаер-шоу» - превратили эту единицу бронетехники противника в мангал, сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале.

По их данным, вражеский танк «поджарили» воины 63-й отдельной механизированной бригады и 45-й отдельной артбригады.

«Файер-шоу от 45 ОАБр и 63 ОМБр: в роли мангала - Т-80», - поделились в Сухопутных войсках.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по состоянию на 10 июля уже ликвидировали 4085 танков противника.

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