Синоптик рассказал, какая погода ждет белорусов на этой неделе 10.07.2023, 14:15

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Жары ждать не стоит.

С 10 по 16 июля в Беларуси жары ждать не стоит, разве что на выходных. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ.

В начале недели в республике возможны осадки. Ночью ожидается от +9 до +14 °C, днем в понедельник воздух прогреется от +15 до +23 °C, во вторник – от +17 до +22 °C.

В середине недели будет облачно с прояснениями, в некоторых районах пройдут непродолжительные дожди с грозами. В среду ночью столбик термометра останется на прежнем уровне, днем он будет на отметке от +21 до +26 °C.

Влажность в начале и середине недели – до 70 %, далее повысится до 90 %. Во второй половине недели ожидаются осадки разной интенсивности, местами могут быть грозы. Ночью и утром прогнозируют слабый туман, видимость до километра. Ночью станет теплее: от +11 до +16 °C. Днем в четверг обещают от +17 °C до +26 °C, а в пятницу – от +20 до +25 °C.

Выходные дни пройдут без существенных осадков в большинстве регионов, дожди и грозы возможны в северо-западной части страны. Влажность вновь опустится до 70 %. Ночью температура не изменится, а днем в субботу воздух прогреется до +28 °C, в воскресенье будет от +20 °C в Витебской области до +31 °C в Гомельской.

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