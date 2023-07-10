Путин не решился ответить Эрдогану 7 10.07.2023, 14:14

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Кремль заявил о сохранении «партнерских отношений» с Турцией после возвращения Украине командиров «Азова».

Российские власти не планируют ответных мер в отношении Турции, которая в нарушении договоренностей передала Киеву командиров батальона «Азов», начала строительство на украинской территории завода беспилотников Bayraktar и поддержала членство Украины в НАТО.

Москва продолжает считать Турцию «партнером» и не намерена отказываться от совместных проектов, таких как газовый хаб, который обсуждается с осени прошлого года, сообщил на брифинге в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, ситуация с «азовцами», которые вернулись на родину после визита в Турцию президента Украины Владимира Зеленского, «никак не связана» с темой газового хаба. «Мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой», — заявил Песков, добавив, в Москве ожидают «разъяснений» от Анкары и будут «принимать их во внимание».

Что касается строительства в Украине завода турецких беспилотников, о начале которого Киев объявил в понедельник, то в Кремле не видят в этом проблемы, следует из заявлений Пескова. «У Турции есть право развивать отношения с любыми странами, в том числе с Украиной. Будучи партнерами Турции, мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас», — сказал пресс-секретарь президента (его цитирует «Интерфакс»).

В субботу, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении на родину командиров батальона «Азов», которые три месяца вели оборону Мариуполя, а после сдачи в плен были переданы в Турцию, где, по условиям соглашения, должны были находиться до завершения боевых действий. Передача азовцев, которая состоялась публично и с военными почестями, стала нарушением достигнутых прошлой осенью договоренностей, при этом «Россию никто не ставил в известность», жаловался Песков в субботу.

Посол Украины в Стамбуле Василий Боднар пояснил в понедельник, что переговоры по освобождению командиров шли несколько месяцев, при этом Турция согласилась выдать их без каких-либо условий. Сам Эрдоган никак не прокомментировал сделку с Украиной, которую российские чиновники и госпропагандисты расценили как новый «удар в спину». На брифинге перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюсе он, впрочем, заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и выступает за скорейший справедливый и долгосрочный мир в стране, пишет The Moscow times.

В конце прошлой недели стало известно, что Турция начинает поставки Киеву гусеничных самоходно-артиллерийских установок (САУ) T-155 Firtina с дальностью стрельбы до 40 км, а в понедельник министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин объявил о начале строительства в стране завода беспилотников Bayraktar.

«Это именно тот крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, потом были остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам», — пояснил он.

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