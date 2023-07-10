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FT: злоумышленники украли у Revolut около $20 миллионов из-за банковской ошибки

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  • 10.07.2023, 14:19
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FT: злоумышленники украли у Revolut около $20 миллионов из-за банковской ошибки

Часть денег удалось вернуть.

По данным Financial Times, ошибку впервые заметили в конце 2021 года, однако злоумышленники воспользовались ею только в начале следующего года. Проблема возникла из-за различий между европейской и американской платежными системами, пишет devby.io. При отклонении некоторых транзакций Revolut по ошибке возвращал средства из своих денег.

Злоумышленники побуждали людей совершать дорогие покупки, которые потом отклонялись. Вернувшиеся на счет деньги обналичивали через банкоматы. Когда банк-партнер в США уведомил компанию, что на ее счетах хранится меньше денег, чем должно быть, — проблема вскрылась. Издание добавляет, что часть денег удалось вернуть.

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