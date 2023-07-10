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Сырский: Враг в ловушке, Бахмут берется под огневой контроль ВСУ

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  • 10.07.2023, 14:30
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Сырский: Враг в ловушке, Бахмут берется под огневой контроль ВСУ

Украинская армия загнала оккупантов на крышу дома и начала огневое поражение.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинская армия загнала россиян в Бахмуте в очередную ловушку.

Соответствующий ролик генерал опубликовал в Telegram. В кадре бойцы 77 отдельной аэромобильной бригады загнали оккупантов на крышу разрушенной многоэтажки, а затем «разнесли» огневым поражением.

Сырский отметил, что Бахмут берется под огневой контроль Сил обороны. 

«Работа продолжается. На Бахмутском направлении враг выбивается с позиций», - указал он.

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