Apple разрабатывает MacBook с гибким экраном 1 10.07.2023, 14:40

У него будет очень крутая особенность.

Компания Apple активно ведет переговоры с поставщиками гибких дисплеев для производства MacBook со складным экраном, говорят источники издания Business Korea. Аналогичные продукты уже есть у ASUS и Lenovo.

В отчете говориться, что Apple намерена завершить производство первого макбука с гибким дисплеем уже в 2025 году, а в продажу девайс поступит в 2026 году.

Ожидается, что такой макбук заложит основу новой категории устройств от Apple. В сложенном виде – обычный ноутбук, а в разложенном и с подключенными аксессуарами – моноблок. Модель, если верить информации, будет оснащена 20-дюймовым дисплеем с поддержкой 4K.

Несмотря на то что гибкие дисплеи с большей диагональю технологически сложнее в производстве, их производство обходится дешевле, чем у смартфонов с такой же технологией. Однако корейские производители пока не выпустили ни одного ноутбука со складными OLED-панелями.

Сейчас лидером на рынке складных ноутбуков является Asus. В сентябре 2022 года тайваньский производитель выпустил первый в мире 17-дюймовый ноутбук с гибким экраном, ZenBook 17 Fold OLED. Продукт оснащен панелями китайской компании BOE.

Параллельно Apple работает над моделью iPhone со складным экраном. Ранее в сети был опубликован патент Apple, из которого следует, что экран такого айфона будет выполнен из специального «самовосстанавливающегося» материала, который сможет «заращивать» царапины и вмятины.

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