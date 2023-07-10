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Эксперт рассказал про оригинальное применение танков украинскими военными

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  • 10.07.2023, 14:56
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Эксперт рассказал про оригинальное применение танков украинскими военными

Нестандартное решение поможет ускорить контрнаступление.

Военный эксперт Александр Коваленко предложил необычный способ разминирования территорий, на которых проходит контрнаступательная операция украинской армии.

В своем телеграм-канале он прокомментировал появившееся накануне видео, на котором показана работа немецкой военной машины по разминированию с минным тралом — приспособлением для проделывания проходов в минных полях путем их подрыва. 

Коваленко предлагает устанавливать тралы на танки, которые ранее в бою получили серьезные повреждения башни или ствола, требующих капитального ремонта. Такие машины можно отправлять на разминирование, резко снизив дефицит в подобной технике, которая имеет решающее значение в темпах наступления.

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