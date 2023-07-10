В Витебском районе произошло массовое ДТП 10.07.2023, 15:00

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Одна из машин оказалась на крыше.

В ДТП на территории Витебского района пострадали четыре человека, сообщает Госавтоинспекция Витебщины.

«Авария произошла днем 9 июля около 11 часов на 114-м километре автодороги М-8 «Граница Российской Федерации-Витебск-Гомель-граница Украины», – говорится в сообщении.

По информации ГАИ, двадцатилетний водитель Renault выехал на встречку и допустил лобовое столкновение с Mercedes-Benz, после чего столкнулся с Toyota, также двигавшемся во встречном направлении.

«В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Renault, а также водитель автомобиля Mercedes-Benz с телесными повреждениями были доставлены в больницу», – сообщили в ГАИ.

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