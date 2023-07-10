Завод немецкого концерна, производящего танки Leopard 2, появится в Украине 10.07.2023, 15:04

1,114

Уже в течение трех месяцев.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall, производящий танки Leopard 2, планирует открыть завод по производству бронетехники в Украине в течение 12 недель.

Об этом сообщил гендиректор крупнейшего немецкого производителя оружия Армин Паппергер в интервью CNN.

По его словам, завод будет расположен в западной части страны. Там будут обучать украинцев обслуживанию танков и других бронированных машин, которые производит компания.

«[Украинцы] должны помогать себе сами — если они будут постоянно ждать помощи от европейцев или американцев в течение следующих 10 или 20 лет… это невозможно», — сказал Паппергер.

Издание напомнило, что в начале текущего года в руководстве концерна сообщили, что планируют открыть на территории Украины завод по производству боевых танков стоимостью 200 млн евро, который смог бы выпускать около 400 машин в год.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».