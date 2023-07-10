Лучший из белорусских университетов потерял почти сто позиций 10.07.2023, 15:15

Мировой рейтинг вузов выдал новый ежегодный отчет.

В конце июня мировой рейтинг вузов QS World University Rankings опубликовал 20-й ежегодный отчет. В него вошли 1497 университетов из 104 стран мира. В списке три белорусских вуза. В сравнении с 2022-м отечественный лидер БГУ потерял почти сто позиций, пишет zerkalo.io.

Тройку лидеров заняли Массачусетский технологический институт, Кембриджский и Оксфордский университеты. Среди белорусских вузов в рейтинг попали Белорусский государственный университет, Белорусский национальный технический университет и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники.

Выше всех из наших вузов разместился БГУ. В сравнении с 2022-м главная альма-матер страны опустилась с 288-го места на 387-е. БНТУ вылетел из группы 751−800 и попал в следующую — 801−1000. БГУИР тоже совершил падение. Из секции 1001−1200 он переместился в 1201—1400.

По данным телеграм-канала «Учительская», такое падение белорусских вузов связано с тем, что специалисты, составляющие рейтинг в этом году, использовали новую методологию. Они уменьшили вес прежних критериев, в том числе «соотношение студентов и преподавателей», где наши вузы традиционно были сильны. Среди новых маркеров для оценки учли «результаты трудоустройства выпускников», «международное научное сотрудничество» и «устойчивость». По ним, отмечает «Учительская», вузы из других стран и обошли белорусские.

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