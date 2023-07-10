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Диетолог назвали напиток, который эффективно снижает холестерин

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  • 10.07.2023, 15:39
  • 6,104
Диетолог назвали напиток, который эффективно снижает холестерин

Простое средство способно улучшить здоровье.

Известная американская диетолог Лорен Манакер заявила, что для понижения холестерина нужно регулярно потреблять апельсиновый сок, пишет Medical Answers.

По словам диетолога, необходимо потреблять стопроцентный вариант этого напитка. Он увеличивает только «хороший» холестерин.

Это натуральный сладкий напиток, не содержащий жиров и натрия, богатый витаминами и минералами. Данные показали, что употребление 100% апельсинового сока связано с понижением общего холестерина, а также холестерина ЛПНП.

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