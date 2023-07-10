«Стоит немного скинуть запрос по зарплате, и тебе уже рады» 2 10.07.2023, 15:55

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Фото: depositphotos

Как айтишники с опытом ищут работу в кризис.

Журналисты devby.io спросили сеньоров, которые недавно искали работу, как им рынок. Вот какие у них впечатления.

UA lead: «Рынок не тот, рекрутеры слабые»

Моя позиция — UA lead. Нахожусь в Польше. С прежней работы (за пределами Польши) ушла, поэтому искала новый проект на русскоязычном рынке.

Воронка поиска выглядит так: 50 откликов, 22 просмотра резюме и отказа без собеседования, 18 даже не просмотрели.

Собесов с эйчарами — девять, отказов после собесов — шесть. Причины отказов: оверквалифайд, вилка выше той, что можем предложить, просто не подходите. Предложили сделать три тестовых. Решила выполнить лишь одно, и это было правильным решением: фидбек мне всё равно не дали, рекрутер сказала, что на это нет времени.

Собесов с руководителями — два. Оффер — один, проект в Сербии.

Итого: 50 откликов — один реальный оффер. Старт поиска 4 апреля, оффер 20 мая. После выхода на проект получила ещё два предложения.

Выводы:

1. Рынок уж не тот: мало вакансий — много кандидатов.

2. Очень слабые рекрутеры. Первый этап собеседования был абсолютно неинтересным. Такое впечатление, что задача — быстро всех «прособесить», а не привести в команду профессионалов. Сама провела 100+ интервью, когда набирала команду, и знаю, о чём можно говорить с кандидатами.

Более того, рекрутеры могут просто не отвечать. Это характеризует не только человека, но и компанию: нет процессов рекрутинга.

3. Просадка по зп есть, но не критическая — на 10-15%.

4. Важно не терять навык самопрезентации. Первые встречи для меня были стрессовыми, последние проходила уже как профессионал.

QA: «Зп в Польше выше, рекрутеры — ленивые, резюме надо рассылать тысячами»

Работаю на старом месте через польское ИП, но параллельно в пассивном режиме изучаю польский ИТ-рынок.

Вакансий тут довольно много, но рекрутеры на отклики кандидатов часто не отвечают — чаще, чем в РБ. Процентов 60 игнорируют твоё резюме, даже если по этой вакансии мало кандидатов.

Кажется, у местных эйчаров проблема с квалификацией: вместо точечных предложений они занимаются массовыми рассылками — так раньше в Беларуси делали эйчары-джуны. Я — тестировщик, но иногда мне поступают предложения на позиции разработчика или пентестера. Кое-что в разработке я действительно умею. Но рекрутеры, похоже, даже не открывали мой профиль и не читали саммари — просто нашли меня по фильтрам и отправили письмо.

Дальше коммуникация не движется: ты им отвечаешь, а они молчат. Ленивые? В этом плане намного приятнее работать с украинцами или белорусами. Скучаю по временам, когда писали крутые белорусские эйчары: они расписывали обязанности, старались заинтересовать. Тут это всем безразлично. Думаю, нормальные польские специалисты уезжают западнее.

Зато зарплатные предложения в Польше сильно выше, чем в РБ — так было и раньше, а сейчас тем более. В Беларуси предлагают около 2K долларов, а тут где-то 100 злотых в час. Это 3,5-4,3K долларов минус 11% налогов, если работать через ИП.

Те, кто жалуется, что не может найти работу в Польше, просто дилетанты или не знают английского. Или опускают руки после трёх откликов. Тут надо рассылать резюме тысячами.

В нашей компании в феврале было сокращение, все уволенные в Польше тестировщики нашли работу в течение месяца.

Веб-разработчик: «Предложения есть, иногда довольно интересные»

Я — веб-разработчик с 20 годами опыта, работаю на Upwork из Минска. Последние полгода там стало как-то очень грустно, поэтому с февраля ищу постоянную работу. Сделал нормальный профиль в LinkedIn, добавил побольше подходящих людей в свою сеть и теперь несколько раз в неделю отвечаю на запросы рекрутеров. Настроен уехать.

Рынок не тот, что раньше, но мне и сложно сравнивать, ведь я всё время работал на фрилансе и не знаю, насколько назойливы были рекрутеры раньше. Мне пишут довольно активно. Я прошёл уже 10 финальных интервью (начальные скрининговые не в счёт), но пока как-то не сходимся: например, я не очень хочу переезжать в Германию, а клиенты, вероятно, находят более подходящих кандидатов поближе. Сразу всё бросить не готов, охота первое время пожить на две страны.

Вопрос зп обычно ясен сразу — либо вилка указана в объявлении, либо рекрутер указывает её в первом письме. В Польше ориентируюсь на 6К (были предложения на 30К злотых в месяц брутто по b2b, или 7,2K долларов до налогов), на русскоязычном рынке максимум 3,5K.

Страновую принадлежность компаний сейчас определить не так просто: много русскоязычных команд, но находятся они в Европе. Даже не знаю, как их классифицировать. Я стараюсь избегать русскоязычных клиентов и команд.

В странах Балтии в целом предложений меньше, зарплаты ниже, да и визу сейчас получить совсем непросто. Самые интересные предложения — из Польши и Германии. Есть предложения из Грузии, Армении, Казахстана, с Кипра, но туда я не хочу.

Вывод такой: ИТ ещё жив, предложения есть, и иногда довольно интересные. По крайней мере, для сеньоров.

Возможно, кризис идёт на спад.

Оффер до сих пор не принял только потому, что кое-какая работа пока имеется, я ищу варианты получше и с релокейтом.

.Net-разработчик: «Стоит немного скинуть запрос по зп, и тебе уже рады»

Я — .Net-разработчик с 11 годами опыта. Менял работу в марте–апреле этого года.

Из крупной белорусской аутсорс-компании ушёл, потому что она вытягивала из меня все соки. За последний год немало коллег не выдержали и уволились. Платили много, откладывал значительную часть заработанного, поэтому подушка была достаточной, чтобы несколько лет не работать, сохраняя прежний уровень расходов.

Зимой получил в LinkedIn приглашение на собеседование с релокацией на Кипр. У киприотов (которые, правда, оказались большей частью русскоязычными) прошёл долгий цикл собеседований: начали в январе — закончили в марте. Было пять этапов, включая тестовое задание, лайвкодинг и интервью с CTO.

В итоге получил оффер, но с нюансом. Изначально договорились, что я начну работать удалённо, и где-то через полгода перееду. А потом они сказали, что никакой удалёнки, я должен срочно оформлять визу и приступать к работе в офисе. И хотя по деньгам всё ещё выходило неплохо, я решил отказаться: не готов к релокации без уверенности, что мы с работодателем подходим друг другу.

Решил отложить поиски работы и отдохнуть, но тут меня пригласил на собеседование другой аутсорс, с белорусскими корнями. Одна беседа — и мне тут же подобрали проект, познакомили с менеджером и командой, мы друг другу понравились.

Я попросил несколько дней на подумать, но рекрутер вцепилась в меня мёртвой хваткой: каждый день спрашивала, не созрел ли я.

Оффер в итоге принял, условиями доволен, рекрутеру большое спасибо за настойчивость. Платят на новом месте на 400 долларов меньше, но и требования ощутимо ниже.

Кстати, вилку зп я понизил сам. Предыдущую работу я нашёл в 2021 году на волне безумного роста зарплат, сейчас всё взвесил и чуть понизил запрос по деньгам.

Итоги:

1) предложений очень мало, но всё же были, по своей инициативе резюме не отправлял — рекрутеры сами писали (и пишут) мне в LinkedIn.

2) если искать работу как раньше, требовать +500, +1000 к тому, что есть, ты никому не нужен. Стоит немного скинуть — и тебе уже рады, готовы собеседовать, релоцировать, подбирать проекты под предпочтения и т. д.

Senior QA: «Три оффера, +2000 BYN. Всё неплохо»

Здравствуйте, я Senior QA. На прежнем месте меня сократили из-за невозможности переехать из Беларуси.

Поиск работы активно вела месяц. За это время было три оффера, я выбрала лучший. Зп теперь в полтора раза больше (+2000 BYN). Так что всё неплохо.

Delivery Manager: «Ужасный хайринг в Яндексе»

Я — Delivery Manager в минской ***. Проект неинтересный, хочу сменить, но в Беларусь заказов приходит крайне мало. По этой же причине не могу рассчитывать на пересмотр зп. Релоцироваться сейчас тоже нет возможности, поэтому начал поиски на местном рынке.

В июне мне написала рекрутер Яндекса Дарья Е. и предложила рассмотреть имеющиеся в Минске вакансии. Договорились с ней о собеседовании на позицию технического менеджера. Но потом что-то пошло не так. Вот как проходила наша коммуникация:

рекрутер запросила созвон в whatsapp (мне показалось очень странным);

на изначальный колл рекрутер опоздала на 40 минут;

мы договорились, что сразу после колла мне скинут две вакансии на выбор;

в тот день мне ничего не скинули, я пинганул рекрутера на следующий день — она ответила через два дня;

выбрали одну вакансию, решили идти на следующий этап;

договорились на интервью через 3 дня;

инвайта не было, интервью не было, в день интервью написал рекрутеру — ответа не было;

через четыре дня рекрутер ответила, что «были затяжные выходные», договорились на новую дату;

инвайта не было, интервью не было, в whatsapp рекрутер не отвечала;

ответила спустя очередные выходные, что найдёт новый слот и вышлет инвайт день в день;

инвайта не было, колла не было.

я устал, больше не писал.

Резюмирую: это был худший рекрутер за 12 лет моей карьеры в ИТ. И ладно бы он встретился в маленькой компании — я перестал бы писать намного раньше. Но в Яндексе!

Попытался связаться с менеджером рекрутера — мне отказали. Позже я пошарил рекрутеру свой фидбек. Без ответа.

По счастью, такое поведение рекрутера — исключение. Возможно, из-за глобальных увольнений в ИТ в таких компаниях, как Яндекс, полно кандидатов на каждую позицию. Но это не извиняет ужасный процесс рекрутинга. Можно же написать: кандидатов много, постараюсь назначить колл в ближайшее время, но, к сожалению, ничего обещать не могу. Если бы мне так написали, я бы вообще не имел претензий.

В целом предложений по работе на рынке РБ мало. Был один оффер месяца три назад на очень хорошие деньги, но я отказался, так как это небольшая аутсорс-контора, а такие часто закрывают офисы в РБ.

Поэтому пока я решил остаться в ***. В целом компания мне очень нравится, если бы не общий кризис, я вряд ли искал бы что-нибудь ещё.

ИТ-рекрутер: «Отдельная благодарность тем, кто пингует»

Что о ситуации на рынке вакансий в РБ думает ИТ-рекрутер Марианна Зайцева:

— Да, рынок вакансий в Беларуси сейчас на стороне компаний: какую бы вилку зп ни поставил, всегда найдутся кандидаты. Работодатели этим пользуются, понимая, что подушка безопасности у айтишников истончается, а деваться им некуда. Очень многие кандидаты готовы двигаться по зарплатным ожиданиям. Рейты снизились процентов на 20%, если только вы не Senior с 5+ годами стажа и английским C1 или не обладатель специфического стека.

В то же время вакансий сейчас достаточно, правда требования к ним выросли. В приоритете специалисты с 3+ года опыта. И таких кандидатов много. На собесах, по моему наблюдению, стали чаще предлагать тестовые. Раньше технические интервью проходили в бриф-формате, а сейчас дают тестовое задание и по его результатам зовут на второй этап интервью. Или же предлагают выбор: лайвкодинг либо тестовое.

Как рекрутеры справляются с большой воронкой кандидатов? Вот два примера вакансий из моего опыта.

1. Junior backend developer (go+html/css)

Для сужения воронки специально прописала в вакансии опыт работы с Go и поставила зарплатную вилку, чтобы люди с бОльшими ожиданиями не откликались. В итоге за первый день пришло 56 откликов, из них релевантных — только 8. У остальных был абсолютно другой стек, никто не работал с Go. При этом было много людей с 3+ годами опыта. Такие сразу отфильтровываются, потому что мы ищем кандидата, который не уйдёт через три месяца, потому что ему предложили больше денег. Для специалистов со стажем такие вакансии часто временное пристанище в поиске чего-то лучшего.

2. React/React Native/Node.js

На эту позицию стабильно получаю 100+ откликов. Релевантных там 90%, поэтому отбор происходит по дополнительным критериям (технологии, локация, опыт), ну, и по ожиданиям. Рекрутеры сразу предупреждают о вилке либо передают кандидата руководителю, и тот отказывает из-за завышенных ожиданий.

На самом деле, все отклики посмотреть не удаётся — хорошо, если откроешь 50. Но не думайте, что остальные уходят вникуда, к ним могут вернуться позже. Если снова открывается аналогичная позиция, то кандидатов ищут по архиву и тем откликам, которые в прошлый раз остались без внимания.

Об обратной связи от рекрутеров. На моей практике каждый рекрутер, с которым я работала, старался как можно скорее дать обратную связь. В наших же интересах делать свою работу качественно, чтобы у кандидата не сложилось плохого впечатления о компании: он может не пройти по технологии на одну вакансию, но идеально подойти на другую.

Отдельная благодарность тем кандидатам, которые периодически пингуют рекрутеров в чате. Из-за наплыва сообщений диалог может пропасть или съехать вниз. Напоминалки вроде «жду ответа»/«напоминаю о себе»/«всё в силе?» помогают делать работу быстрее. Идеально, когда кандидат сам пишет рекрутеру в телеграм или личку LinkedIn, указывая интересующую его позицию.

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