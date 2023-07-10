Россияне хотели использовать машину-камикадзе против ВСУ, но что-то пошло не так 10.07.2023, 16:11

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Очередная попытка оккупантов продвинуться вперед закончилась крахом.

Мощный взрыв – все, что осталось от боевой машины российских оккупантов, которая была начинена взрывчаткой и направлена на позиции Сил обороны Украины. Видео показали бойцы аэроразведки подразделения «Алькор» 116 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

В ролике захватчики едут на МТ-ЛБ по полю. В какой-то момент они спешиваются и бегут в направлении, противоположном движению машины. По россиянам работает артиллерия.

В 116 бригаде пишут, что на видео – «очередная попытка оккупантов продвинуться вперед», которая «закончилась крахом».

«Совместная работа полтавской отдельной бригады ТрО ВСУ и ОДШБр: вовремя увидели – оперативно уничтожили. Жатва продолжается», – подытожили военные.

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