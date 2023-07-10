Зеленский намекнул, что в России может быть еще один мятеж 1 10.07.2023, 16:33

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Фото: Reuters

В РФ набирает популярность идея смены политического руководства.

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что в России может повториться мятеж, и есть люди, которые его активно готовят, ведь поддерживают идею смены руководства РФ. Как передает портал «Комментарии», такое заявление Зеленский сделал в интервью ABC News, комментируя мятеж «вагнеровцев» в России 23-24 июня.

«Есть сигнал, что в России может быть еще один мятеж, революция. Более того, есть много людей, которые могут поддержать такой мятеж», – заявил президент.

По его словам, российский диктатор сегодня оказался в той ситуации, когда у него нет военной силы внутри России, и его гражданское население фактически оказалось не защищено.

Президент Украины уточнил, что первоочередной целью Евгения Пригожина, который попытался провести мятеж в России, было стать «политической фигурой», и ему это удалось.

«Почему он (Ред. – Пригожин) остановился? Ну, я точно не знаю», – высказался президент Украины.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворотаподошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже.

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