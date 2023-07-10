«Нужно было сразу отказаться от услуг этого Николая» 10.07.2023, 16:44

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Пинчанка воспользовалась услугой «мастер на час», а потом горько пожалела об этом.

Не каждому мастеру можно доверить собирать мебель. Вот и героиня этой истории убедилась в этом на собственном опыте. Она воспользовалась услугой «мастер на час», а потом горько пожалела об этом. Так в чем же провинился перед женщиной мастер на час?

Пинчанка Ирина Каток в соцсеть одной из пинских групп прислала пост, в котором в эмоциональном тоне вкрутила «шурупов» мастеру по сборке мебели Николаю. Журналисты «Ганцевичского часа» выяснили позицию и второй стороны конфликта, который возник между пинчанами.

Коней на переправе не меняют? Не всегда!

Что заставило женщину придать историю огласку, передаем с ее слов:

«Нужно было собрать мебель на кухне. По объявлению связалась с мастером Николаем. Обсудили объем работы, договорились об оплате. Поскольку нам нужно было сделать работу в максимально быстрые сроки, договорились с мастером, что он придет в понедельник пораньше. Он пообещал сделать все за один день.

В понедельник утром, устав ждать мастера, около 9:30 ему позвонили. Он пообещал приехать в течение получаса. Явился к 11.00. Мне показалось, что человек «после вчерашнего».

Ещё раз оценив объем работы, мастер сказал, что вполне реально сделать это за день, сейчас он начнет собирать шкафчики, а ближе к вечеру подъедет его брат и поможет все установить.

Мастер начал работу, сначала работал довольно оперативно, но постепенно начал все чаще отлучаться на перекуры. Эти перекуры начали затягиваться по времени. А к вечеру приехал брат мастера, однако на тот момент было сделано мало работы. Брат начал быстро что-то делать, устанавливать нижние ящики, мойку.

Сам мастер пропал. Когда вернулся, то начал приносить извинения, говорить, что данную работу все равно было невозможно сделать за один день, пообещал прийти завтра после работы и все закончить. Однако во вторник после 17:00 он позвонил и попросил перенести на среду, поскольку сегодня работать он не может.

В среду позвонил и предложил прийти доделать работу. Конечно, мы отказались от его услуг. К счастью, удалось найти другого специалиста, которому пришлось к тому же исправлять ошибки, сделанные этим горе-мастером.

Не отрицаю своей вины и какой-то, наверное, наивности и веры в людей. Нужно было сразу ещё в понедельник отказаться от услуг этого Николая. Но, наверное, просто не могла себе представить, что человек, предлагающий людям услуги, может так безобразно поступить.

Хочу предупредить жителей Пинска и района, не связывайтесь с этим мастером. Мастер Николай не выполняет взятые на себя обязательства, безответственный, некачественно выполняет работу».

«До сих пор не понимаю, что не так?»

Мы связались с мастером на час Николаем. По его мнению, заказчица неверно описала ситуацию. По версии мастера, в первый день ему помогал брат, который сделал часть работы.

«Мне надо было отлучиться, брат собрал низ кухни. Мы договорились с хозяйкой, что на следующий день сделаем верх, повесим. Все собрано было, кроме верха и фасадов. На следующий день у меня не получалось закончить работу. Я позвонил, предупредил, и мы договоирились, что я все сделаю через день», – рассказал Николай.

По его словам, когда он был готов доделать свою работу и позвонил заказчице, она его «отшила».

«Она мне сказала: «Я в ваших услугах не нуждаюсь». Я говорю, хорошо, я тогда приду и заберу инструмент. А она мне ответила, что они все выкинули и трубку положила», – пояснил мастер.

Вечером он все же забрал инструменты. А сам не понимает такой неприязни к себе.

«Если у человека какие-то свои претензии, человек не захотел, чтобы мы доделывали, так пусть как хочет. Мы нормально сказали: придем – доделаем. Но нет! «Я в ваших услугах не нуждаюсь!» Ну не нуждаетесь, ищите друго мастера, зачем позорить?» – сказал мастер.

Поломал планы

Ирина считает, что мастер на час просто выгораживает себя.

«Я написала все как было. В чем была бы моя заинтересованность врать?» – написала она.

По словам женщины, в момент, когда она пригласила Николая помочь ей с кухней, дома была ее мама.

«Мама у меня инвалид, вся эта ситуация ее очень расстроила, пришлось принимать лекарства», – уточнила Ирина.

Она добавила, что им было очень важно сделать все в срок, до выписки отца из больницы.

«Мой отец перенес сложную операцию на сердце. К его выписке из больницы мы планировали все закончить и навести порядок. Но из-за ситуации с этим Николаем не смогли заранее завершить свои планы», – пояснила Ирина.

Мастер на час поможет решить все домашние проблемы. Главное, чтобы проблемой не стал сам мастер.

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