Сбитый летчик
- Аркадий Дубнов
- 10.07.2023, 16:53
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С хозяином Кремля уже не обязательно считаться.
Не было никакого «соглашения с РФ» о бойцах «Азова», никаких подписанных документов, это была «пацанская» устная договоренность президента Путина с президентом Эрдоганом, где главным контрапунктом было освобождение Виктора Медведчука.
Согласно Женевским соглашениям 1949 года об обращении с военнопленными, в случае их интернирования в третью страну должно было быть подписано трехстороннее соглашение РФ-Турция-Украина. Такого соглашения подписано не было.
И вот «пацан сказал — пацан не сделал». Несмотря на то, что Владимир Путин остается лидером великой ядерной державы, но воспринимается миром практически как сбитый летчик, мир считает, что он ослаб, его можно третировать, с ним уже не обязательно считаться.
Турция нужна России больше, чем Россия Турции. Кремлю накануне саммита НАТО дают понять, что его позиция по украинскому вопросу будет учитываться в последнюю очередь. Кроме того, Россия после такого казуса вряд ли откажется от зерновой сделки, которая выгодна Турции.
Аркадий Дубнов, Telegram