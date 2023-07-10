Столтенберг рассказал, что Украина получит на саммите НАТО 10.07.2023, 17:13

Дипломаты в спешном порядке прорабатывают детали пакета.

Украине на саммите НАТО в Вильнюсе предложат пакет, состоящий из трех элементов:

— Программа практической поддержки для приближения Украины к НАТО.

— Создание Совета Украина-НАТО.

— Отмена ПДЧ для Украины.

Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.

По его словам, на данном этапе переговоров все страны блока согласны, что Украина станет членом НАТО.

По данным Bloomberg, Владимир Зеленский прибудет в Вильнюс в среду, 12 июля.

Столтенберг также подтвердил, что президент Украины посетит Вильнюс и примет непосредственное участие в саммите. Ранее глава государства несколько раз публично заявлял, что откажется от участия в мероприятии, если там не будут предприняты реальные шаги по вступлению Украины в блок.

По данным западных журналистов дипломаты в спешном порядке прорабатывают детали пакета, который должен стать компромиссом между амбициями Украины и возможностями НАТО. Согласно данным в западной прессе, Соединенные Штаты и Германия блокируют предоставление перспективы вступления в Альянс для Украины, закрепленной документально.

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