В России танк заехал на пляж и едва не раздавил людей

В России танк заехал на пляж и едва не раздавил людей6
- 10.07.2023, 17:32
- 6,646
Видеофакт.
В Российской Федерации случился курьез из-за вседозволенности российской армии: по телеграм-каналам распространяется ролик, где солдаты на танке заехали на пляж и едва не раздавили гусеницами отдыхающих.
Как уточняют росСМИ, инцидент произошел под Тюменью.
В кадре автор ролика отмечает, что такая она - Россия. В ответ слышен смех еще одного невольного свидетеля «танкового прорыва».
«Прямо по людям! А ты говорил, хорошее место?!», - заявил он.