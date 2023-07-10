В России танк заехал на пляж и едва не раздавил людей 6 10.07.2023, 17:32

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Видеофакт.

В Российской Федерации случился курьез из-за вседозволенности российской армии: по телеграм-каналам распространяется ролик, где солдаты на танке заехали на пляж и едва не раздавили гусеницами отдыхающих.

Как уточняют росСМИ, инцидент произошел под Тюменью.

В кадре автор ролика отмечает, что такая она - Россия. В ответ слышен смех еще одного невольного свидетеля «танкового прорыва».

«Прямо по людям! А ты говорил, хорошее место?!», - заявил он.

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