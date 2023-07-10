В отпуск прямо сейчас: сколько стоят безвизовые туры для белорусов 1 10.07.2023, 17:45

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Варианты путешествий для тех, кто внезапно решил полететь на отдых.

Не сказать, что этим летом у белорусов большой выбор стран для отдыха, куда не нужна виза. Но мы постарались найти что-то необычное, где вы еще, возможно, не бывали, пишет портал tochka.by.

Кроме этого, заглянули в предложения по популярным направлениям: Турция, Египет, ОАЭ и, конечно же, сравнили цены.

Казахстан

Билет в обе стороны на двоих в эту страну обойдется в примерно в Br1900 на даты 24-30 июля.

Полет займет восемь часов в одну сторону. В Москве предлагают стыковку буквально «впритык» – 2:10 «туда» и 1:40 во время возвращения в Беларусь.

Снять жилье в Алматы можно от $134 (Br406) на пять ночей. Есть варианты получше, но чуть дороже – за $201 (Br609). Все цены указаны за двоих человек.

Что посмотреть в Казахстане

В конце июля в Алматы будет +30°C… +31°С, солнечно. Для местного климата это вполне адекватная температура, бывает и жарче.

Составить свою программу по Казахстану совсем несложно: в стране много интересных мест.

Например, петроглифы Тамбалы. Это наскальные рисунки, сделанные в бронзовом и железном веках. Комплекс внесен в список ЮНЕСКО.

Тамбалы находятся в 170 километрах от Алматы. При желании по комплексу можно заказать экскурсию для одного-четырех человек. Независимо от количества участников, это будет стоить примерно ₸26 тысяч (Br176).

Тургенское ущелье и озеро Иссык. Первая достопримечательность удивит семью водопадами различной высоты, вплоть до 30 метров. Вторая – кристальной чистотой водой. Интересно, что, по рассказам местных, температура воды в Иссык не поднимается выше +9°С. В озере, к слову, нет рыбы.

Поющий бархан находится на территории заповедника Алтын-Эмель. Высота его – около 150 метров.

«Поющей» дюну называют из-за своеобразного звука. Он получается во время трения песчинок друг о друга. Местные сравнивают пение бархана с мелодией органа.

Чарынский каньон расположен недалеко от границы с Китаем, в 195 км от Алматы. Невероятной формы скалы протягиваются на 154 км вдоль реки Чарын. Этот казахстанский каньон часто называют младшим братом Гранд-каньона из-за его больших размеров.

Какие цены в Казахстане

Мы посмотрели меню местных заведений. Первым делом полистали предложения «Чайханы». Итак, за 300 граммов блюда под названием «Могуро» нужно будет отдать ₸3100 (Br21).

Состав звучит аппетитно: сочные кусочки телятины с крупно нарезанными овощами (перец болгарский, огурцы), сельдереем и вешенками. Приправляют блюдо китайскими специями.

Ресторан Vilka предлагает стейки от ₸1800 (Br12,19) за куриный весом в 230 г в сыром виде и за ₸5400 (Br36,57) за 300 г стейка из мраморной говядины. Сглотнули слюну? Поехали дальше.

Мясо на ребре весом 600 г продается за ₸6200 (Br42).

В ресторане европейской кухни Line Brew предлагают салат «Цезарь» за ₸4200 (Br28,45), цыпленка на гриле – ₸4190 (Br28,38), стейк из конины – ₸7760 (Br54,56).

Куба

Полететь в эту островную страну на 10 ночей предлагают за $2380 (Br7211) за двоих человек. Вылететь нужно 28 июля из Москвы. Затем на рейсе авиакомпании Nordwind добраться до Варадеро за примерно 14 часов лету.

На острове туриста ждет, например, четырехзвездочный отель PGS Varadero Hotel с программой «все включено».

Что делать на Варадеро

Начнем с того, что пляж Варадеро называют идеальным: белый песок, прозрачная вода, пальмы…

Полуостров омывает Карибское море, а дойти от одного берега к другому можно за 15 минут: ширина Варадеро – всего один километр. Длина же – около 20 км.

Поэтому выбор развлечений здесь хоть и не очень разнообразный, но и не совсем скромный.

Например, можно посетить пещеру Амбросио с летучими мышами или Сатурн в 30 км от Варадеро. В этой пещере разрешено плавать.

Можно побывать и на крокодильей ферме. А также в столице Гаване, в ближайшем городе Матансас, в индейской деревне Гуама.

Не стоит забывать и про стандартные пляжные развлечения: погружение с маской, яхты, парапланы, парасейлы.

Цены на Варадеро

По отзывам туристов, Куба весьма неоднозначна в плане расценок: есть как дорогие по белорусским меркам продукты (например, литр молока за Br4,1), так и удивительно дешевые (килограмм куриных грудок за Br6,69).

Полкило хлеба будет стоить около 90 копеек, десяток яиц – Br2,57, сыр местного производства – Br4,08 за кг.

За обед в ресторане среднего уровня за двоих человек туристы могут отдать около Br29, а за поход в недорогое кафе – Br9,42.

Турция

Туроператоры предлагают путевку на двоих в Кемер на семь ночей за Br4736. За эти деньги отдыхающие получат четырехзвездочный отель и программу «все включено».

Гостиница располагается на первой береговой линии песчано-галечного пляжа. Из неприятного – Wi-Fi в номере платный.

Уточним: турецкое землетрясение затронуло ту часть страны, которая находится рядом с сирийской границей. Анталийское же побережье, где в основном и отдыхают туристы, не пострадало.

Египет

Поездка на 10 ночей в Хургаду для пары обойдется в Br5841. После новостей о нападении акул специально подобрали для вас отель с установленными защитными сетками от хищников. Список посмотрели на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Всего там два десятка отелей.

Программа отдыха – «все включено». Несмотря на то, что у отеля на сайте туроператора четыре звезды, специалисты отмечают, что это «бюджетный отель для непритязательного отдыха».

Также нужно обратить внимание и на то, что часть примыкающего к отелю аквапарка может быть закрыта на ремонт.

ОАЭ

Отпуск в Шардже может быть долгим: 14 ночей обойдутся в Br4877 для двоих. Питание не включено, до городского пляжа 5-7 минут ходьбы.

Отдых в ОАЭ кому-то может показаться дешевым. Но это не совсем так. Все дело в том, что вам придется самостоятельно организовывать все завтраки, обеды и ужины.

Поэтому посмотрели для вас цены в кафе в Шардже. В Nayaab Haandi горячее предлагают от AED19 (Br15,74). И это, грубо говоря, за рис с курицей. Три кебаба из баранины оценили в AED24 (Br20).

В другом же ресторане Aroos Damascus кебаб стоит AED47 (Br38,94). Справедливости ради отметим: это место входит в рейтинги лучших ресторанов Шарджи, отсюда и такой ценник.

Цены в супермаркетах Шарджа, по информации туристов, следующие:

• 30 яиц стоят AED17,7 (Br14,67)

• полкило охлажденного куриного филе AED12,50 (Br10,36)

• буханка хлеба AED2,9 (Br2,4)

• 1,5 литра воды AED1,2 (около Br1)

• полкило кальмара AED26 (Br21,54)

• один свежий краб AED20 (Br16,57).

Словом, к стоимости тура в ОАЭ придется добавить приличную сумму на еду и развлечения.

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