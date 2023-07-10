Карточки Visa и Mastercard не будут работать в Беларуси

Карточки Visa и Mastercard не будут работать в Беларуси2
- 10.07.2023, 18:21
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15 июля.
Карточки Visa, Mastercard, China Union Pay не будут работать 15 июля в субботу. Подробности рассказали в пресс-службе Банковского процессингового центра.
Сообщается, что 15 июля в период с 00.00 до 04.00 будут проводиться плановые технологические работы. В организации предупредили, что в названный период времени возможны перерывы в обслуживании владельцев карточек международных платежных систем. Речь идет о картах Mastercard, VISA, China Union Pay.
Кроме того, в организации дополнительно проинформировали, что 15 июля с 02.00 до 02.30 будут проводиться плановые технологические работы на одном из комплексов процессингового центра. Так, в указанный промежуток времени возможны перерывы в обслуживании клиентов в части устройств, который установлены в организациях торговли и сервиса (речь идет про терминалы), а также в пунктах выдачи и приема платежей.