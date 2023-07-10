Газовая война с Европой обойдется российскому бюджету в $28 миллиардов 3 10.07.2023, 18:24

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Сам «Газпром» потеряет около $90 млрд выручки.

Неудачная попытка «заморозить Европу», чтобы добиться от Запада уступок по Украине, нанесла тяжелую травму российскому бюджету, уже страдающему от санкций и рекордных расходов на войну с Украиной.

Из-за потери европейского газового рынка, куда до войны уходило почти 80% экспорта «Газпрома», федеральная казна в 2023 году недосчитается $28 млрд налоговых сборов, подсчитали аналитики «Выгон Консалтинг» (их оценку приводит «РИА Новости»).

В пересчете на рубли по текущему курсу «газовая дыра» в доходах правительства составит почти 2,6 трлн рублей — сумму, сопоставимую в годовым бюджетом государственной медицины по ОМС (2,9 трлн рублей) и в 8 раз превышающую размер бюджетов крупных регионов, таких как Новосибирская или Нижегородская области (чуть больше 300 млрд рублей).

Сам «Газпром» потеряет около $90 млрд выручки по сравнению с прошлым годом, оценивает «Выгон Консалтинг».

Выпадающие доходы бюджета власти намерены компенсировать поставками газа в Китай и повышением налоговой нагрузки на «Газпром», напоминает директор по исследованиям «Выгон Консалтинг» Мария Белова.

Впрочем, по трубопроводу «Сила Сибири» в КНР будет прокачано лишь 22 млрд кубометров — в 8 раз меньше, чем до войны приобретал Евросоюз (170–180 млрд кубов в 2017–2019 гг.), а дополнительные газовые налоги покроют менее четверти от доходов, потерянных на европейском рынке. В этом году «Газпрому» предписано платить ежемесячно по 50 млрд рублей дополнительного НПДИ (налога на добычу полезных ископаемых) — всего 600 млрд рублей в год.

По данным Reuters, в первом полугодии 2023 года «Газпром» прокачал в Европу лишь 12,1 млрд кубометров газа, и если темпы экспорта сохранятся, его годовой объем — около 24 млрд кубов — станет минимальным почти за полвека.

Для сравнения: в 1975 году объемы экспорта из СССР на европейский рынок составляли 19,3 млрд кубометров в год, а в 1980-м, после заключения крупного контракта с Германией, уже 54,8 млрд. Доходы бюджета от экспорта газа схлопнулись на 80%, до 241 млрд рублей за январь–июнь, хотя годом ранее превышали 1,1 трлн.

«Газпром», вероятно, навсегда потерял две трети своего некогда весьма прибыльного европейского экспортного бизнеса», — говорит аналитик БКС Рональд Смит. Он напоминает, что вдобавок к выпадающей выручке компания столкнулась с волной исков от европейских клиентов, требующих более $15 млрд компенсации за нарушение контрактов.

Чтобы компенсировать «Газпрому» потерю доходов, власти готовят резкое повышение цен на газ в России — на 16% в 2024-2025 гг. в дополнение к индексации на 8,5% в 2022-м. Однако это даст «Газпрому» лишь 25 млрд рублей внеплановой выручки в год, оценивает Смит.

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