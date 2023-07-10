Жители деревни под Кобрином отрезаны от мира из-за дороги 10.07.2023, 18:38

Власти «не видят необходимости» ее чинить.

Жители деревни Лесково в Кобринском районе уже много лет пытаются решить вопрос с разбитой гравийной дорогой: общественный транспорт по ней не ездит, а легковые машины ломаются прямо в пути. Но, судя по заявлениям местных властей, ждать асфальта им придется еще долго. Сюжет о «дороге преткновения» показал канал «Беларусь 4 Брест», передает «Зеркало».

По словам одной из женщин, в Лесково она живет уже 35 лет, и все это время местные обитатели просят власти заасфальтировать трехкилометровую гравийную дорогу к шоссе — но напрасно. Правда, четыре года назад в райисполкоме в очередной раз пообещали решить проблему, однако этого до сих пор не произошло.

— Не можем заехать даже к врачу, потому что ничего сюда не ходит. Живем возле города, а ничего сюда не может доехать: такая дорога, что никто не хочет, — жалуются люди.

Ни такси, ни маршрутки, ни общественный транспорт в Лесково не ходят — водители отказываются сюда ехать из-за плохого покрытия. «Как доска стиральная», — описывают жители деревни. Они уверяют, что к ним не может добраться даже скорая помощь. При этом ни такси, ни аптеки в Лесково нет: возить продукты и лекарства приходится из города.

По словам председателя Буховичского сельисполкома Аллы Янчик, никакой возможности заасфальтировать дорогу сейчас нет: она не включена в планы ремонта, так как «необходимости в этом не усматривается». Однако гравийка «периодически грейдируется».

В свою очередь дорожники заявили жителям Лесково, что их дорога полностью соответствует требованиям, а поскольку гравиек в районе большое количество, возможность и деньги на ее асфальтирование появятся не скоро.

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