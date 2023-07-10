Ученые раскрыли главный секрет долголетия жителей турецкой провинции 10.07.2023, 18:41

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Все дело в питании и связи с природой.

Турецкие ученые провели исследование, в ходе которого выяснили причины долголетия жителей Муглы — провинции с самой высокой продолжительностью жизни в стране.

В исследовании участвовали ученые из Стамбульского университета Медениет и Университета Муглы Сытки Кочман. Специалисты изучили длину теломер лейкоцитов — один из важнейших клеточных маркеров старения. Это позволило определить, как употребление тех или иных продуктов сказывается на продолжительности жизни местных жителей.

Ученые выяснили, что употребление богатых антиоксидантами диких трав, натурального йогурта, рыбы и оливкового масла способствует долгой жизни. Жители Муглы нередко готовят турецкий суп с травами и добавляют в рацион всевозможную растительность: гибискус, розмарин, редис или шалфей. В то же время красное мясо, сахар, выпечка и молочные десерты могут привести к преждевременному старению организма, сообщают ученые.

Они отмечают, что на продолжительность жизни также влияют связь людей с природой, их социально-экономический статус и уровень жизни.

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