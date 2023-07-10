На выходных в Ивье сгорел детский садик 1 10.07.2023, 18:50

Похоже, к этому приложили руку дети.

Вечером в минувшую субботу в Ивье загорелся бывший детский садик. По всей вероятности, пожар произошел из-за детей, которые неподалеку играли с газовой горелкой, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

ЧП произошло в райцентре в субботу, 8 июля, около 20.20. Спасатели получили сообщение о горящем здании Заречном переулке — раньше там находился детский садик.

Когда пожарные прибыли на место, крыша кирпичного здания была вся в огне. Пожар оперативно ликвидировали, но кровля успела полностью сгореть. Также повреждено перекрытие и закопчены стены, пострадавших нет.

Рассматриваемая версия случившегося — детская шалость с огнем: незадолго до инцидента рядом со зданием заметили детей, игравших с газовой горелкой.

Еще одна компания детей оказалась виновником пожара в Мостах — там поздно вечером в воскресенье сгорела хозпостройка на частном подворье.

Выяснилось, что в тот день в гости к хозяевам приехали родственники с детьми. Пока взрослые готовили еду, ребята поджигали от костра деревянные палочки и играли. Никто не заметил, как детвора оставила тлеющие палочки внутри сарая, где находилась солома. Отреагировали лишь, когда соседи сообщили о загорании.

Пожар потушили спасатели. Огнем повреждены кровля, перекрытие, стены и имущество.

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