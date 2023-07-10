Вышел трейлер нового фильма Ридли Скотта о Наполеоне 10.07.2023, 18:55

В главной роли – Хоакин Феникс.

Apple TV+ и Sony Pictures выпустили первый трейлер фильма о французском императоре Наполеоне. Премьера «Наполеона» состоится 22 ноября 2023 года, пишет The Variety.

Согласно синопсису, «Наполеон» — это оригинальный и личный взгляд режиссера на происхождение Наполеона и его стремительный, безжалостный путь к становлению императором. История рассматривается сквозь призму зависимых и часто нестабильных отношений с женой и единственной настоящей любовью Жозефиной.

В фильме будут изображены знаменитые битвы Наполеона, его неустанные амбиции и исключительный стратегический разум как величайшего полководца и военного провидца.

Главные роли в фильме исполнят Хоакин Феникс и Ванесса Кирби. Феникс сыграет Наполеона, а Кирби — его первую жену и французскую императрицу Жозефину.

«Наполеона» срежиссировал Ридли Скотт. Сценарий к фильму написал Дэвид Скарпа, с которым Скотт ранее сотрудничал при создании фильма «Все деньги мира».

Премьера фильма состоится в кинотеатрах на выходных в День благодарения, 22 ноября, а позже его будут транслировать на Apple TV+.

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