Вышел трейлер нового фильма Ридли Скотта о Наполеоне
- 10.07.2023, 18:55
В главной роли – Хоакин Феникс.
Apple TV+ и Sony Pictures выпустили первый трейлер фильма о французском императоре Наполеоне. Премьера «Наполеона» состоится 22 ноября 2023 года, пишет The Variety.
Согласно синопсису, «Наполеон» — это оригинальный и личный взгляд режиссера на происхождение Наполеона и его стремительный, безжалостный путь к становлению императором. История рассматривается сквозь призму зависимых и часто нестабильных отношений с женой и единственной настоящей любовью Жозефиной.
В фильме будут изображены знаменитые битвы Наполеона, его неустанные амбиции и исключительный стратегический разум как величайшего полководца и военного провидца.
Главные роли в фильме исполнят Хоакин Феникс и Ванесса Кирби. Феникс сыграет Наполеона, а Кирби — его первую жену и французскую императрицу Жозефину.
«Наполеона» срежиссировал Ридли Скотт. Сценарий к фильму написал Дэвид Скарпа, с которым Скотт ранее сотрудничал при создании фильма «Все деньги мира».
Премьера фильма состоится в кинотеатрах на выходных в День благодарения, 22 ноября, а позже его будут транслировать на Apple TV+.