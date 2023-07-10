Как украинские военные используют БМП Bradley на фронте 10.07.2023, 19:08

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Украинские защитники продолжают применять американские БМП Bradley на фронте. Их используют для двух задач.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

Чиновница напомнила, что БМП оснащена пушкой Бушмастер с боекомплектом в 900 снарядов, пусковой установкой TOW и 7,62 мм пулеметом. Снаряд пушки способен пробивать до 66 мм брони, этого достаточно для уничтожения российских БМП-1/2 на расстоянии до 2 километров.

«Основная задача БМП на поле боя — это огневая поддержка и транспортировка пехоты, с которыми M2 Bradley справляется на отлично», - рассказала Маляр.

По ее словам, также большим преимуществом Bradley является защищенность. Известен случай, когда экипаж и десант американской БМП остались целы после прямого попадания ракеты «Града».

Еще в одном случае Bradley сохранил жизнь экипажу при подрыве на противотанковой мине и прямом попадании противотанкового снаряда в башню.

«Как отмечают украинские защитники, советские БМП по уровню защиты даже близко не стоят с американским аналогом», - добавила Маляр.

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