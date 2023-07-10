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Как украинские военные используют БМП Bradley на фронте

  • 10.07.2023, 19:08
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Как украинские военные используют БМП Bradley на фронте

Видео.

Украинские защитники продолжают применять американские БМП Bradley на фронте. Их используют для двух задач.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

Чиновница напомнила, что БМП оснащена пушкой Бушмастер с боекомплектом в 900 снарядов, пусковой установкой TOW и 7,62 мм пулеметом. Снаряд пушки способен пробивать до 66 мм брони, этого достаточно для уничтожения российских БМП-1/2 на расстоянии до 2 километров.

«Основная задача БМП на поле боя — это огневая поддержка и транспортировка пехоты, с которыми M2 Bradley справляется на отлично», - рассказала Маляр.

По ее словам, также большим преимуществом Bradley является защищенность. Известен случай, когда экипаж и десант американской БМП остались целы после прямого попадания ракеты «Града».

Еще в одном случае Bradley сохранил жизнь экипажу при подрыве на противотанковой мине и прямом попадании противотанкового снаряда в башню.

«Как отмечают украинские защитники, советские БМП по уровню защиты даже близко не стоят с американским аналогом», - добавила Маляр.

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