Соболенко победила россиянку Александрову и вышла в четвертьфинал Уимблдона 2 10.07.2023, 19:10

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В четвертьфинале белоруска встретится с американкой Мэдисон Киз.

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко очень легко победила в четвертом круге Уимблдонского турнира 22-ю в рейтинге россиянку Екатерину Александрову со счетом 6:4, 6:0.

Матч для фаворитки Уимблдона сложился неожиданно легко. В личных встречах Александрова вела 3:2 и выиграла их два последних поединка. Ожидался упорный матч, но Соболенко настолько уверенно играла, что у Александровой не было ни одного шанса.

Белорусская теннисистка сделала брейк в первом сете при счете 5:4 и взяла первую партию. А вторая стала ее бенефисом. У Соболенко получалось все — от эйсов до красивейших ударов, а у подавленной Александровой ничего.

В итоге белоруска повесила Екатерина «баранку» - 6:0. Соболенко поразила не только уверенной победой и привычной мощью ударов, но и тонкими розыгрышами.

В четвертьфинале Соболенко встретится с американкой Мэдисон Киз, которая занимает в рейтинге 18-е место. Киз в трех сетах обыграла сенсацию Уимблдона 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву.

Киз и Соболенко сыграли друг с другом два матча и одержали по одной победе. Но было это очень давно. Соболенко выиграла в 2018-м, а Киз - в 2021-м.

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