Премьер Британии: Законное место Украины – в НАТО 3 10.07.2023, 19:25

Риши Сунак

Об этом Риши Сунак заявил на встрече с президентом США.

Британский премьер-министр Риши Сунак на встрече с президентом США Джо Байденом в понедельник обсудил, среди прочего, и вопрос членства Украины в Североатлантическом Альянсе.

Об этом журналистам сообщил представитель Сунака, пишет The Guardian.

Представитель премьера Великобритании заявил, что для Украины было бы неуместно вступать в НАТО во время войны с Россией, но Сунак считает, что «законное место» Украины – в рамках Альянса.

«Мы хотим работать с США и нашими союзниками над тем, чтобы Украина присоединилась к Альянсу», – добавил спикер.

Заметим, что формулировку о «законном месте» Украины в НАТО премьер Британии употребил и в прошлом месяце во время пребывания на саммите Европейского политического сообщества.

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