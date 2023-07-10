Азаренко завершила выступление на Уимблдоне и в парном разряде 2 10.07.2023, 20:09

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Виктория Азаренко

После поражения от украинки Свитолиной белоруска не вышла на матч пар.

Виктория Азаренко после поражения в одиночном разряде от украинки Элины Свитолиной должна была продолжить турнир в парном разряде. Но и тут удача была не на стороне Виктории.

Напарница белоруски — бразильянка Беатрис Хаддад Майя — в матче четвертого круга личного первенства против Елены Рыбакиной получила травму и встречу не доиграла.

Таким образом, соперницы Беатрис и Виктории — дуэт россиянки Звонаревой и немки Зигемунд — без борьбы прошел в следующий раунд.

Первый свой матч Азеренко и Хаддад Майя на Уимблдоне в парном разряде выиграли.

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