Азаренко завершила выступление на Уимблдоне и в парном разряде

Азаренко завершила выступление на Уимблдоне и в парном разряде2
- 10.07.2023, 20:09
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После поражения от украинки Свитолиной белоруска не вышла на матч пар.
Виктория Азаренко после поражения в одиночном разряде от украинки Элины Свитолиной должна была продолжить турнир в парном разряде. Но и тут удача была не на стороне Виктории.
Напарница белоруски — бразильянка Беатрис Хаддад Майя — в матче четвертого круга личного первенства против Елены Рыбакиной получила травму и встречу не доиграла.
Таким образом, соперницы Беатрис и Виктории — дуэт россиянки Звонаревой и немки Зигемунд — без борьбы прошел в следующий раунд.
Первый свой матч Азеренко и Хаддад Майя на Уимблдоне в парном разряде выиграли.